Argentina se alista para la entrega 21 de los Premios Gardel

La cantante Marilina Bertoldi se consagró con la máxima estatuilla de los premios Gardel 2019, llevándose el reconocimiento en la categoría Álbum del año por Prender un fuego (Foto cortesía TNT Latinoamérica).

(CNN Español) — La fecha se acerca para celebrar lo más destacado del mundo musical en Argentina y el próximo 18 de septiembre se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Gardel 2020 desde Buenos Aires.

Los anfitriones de este año serán el cantautor Ale Sergi de Miranda y la actriz Natalie Pérez. Wos y David Lebón dominan las nominaciones con 8, cada uno; les siguen Conociendo Rusia con 7; El Mató a un Policía Motorizado con 6 y Pedro Aznar con 5.

«Este año la audiencia podrá vivir una verdadera celebración de la música en la gala virtual de los Premios Gardel. Tendremos un anuncio de ganadores que incluirá nada menos que 16 performances musicales con duetos y cruces de artistas que van a sorprender. Daremos a conocer 41 ganadores en una emisión muy emocionante y realmente llena de música», afirma Diego Zapico, presidente de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas de Argentina (Capif).

Desde su primera edición, este galardón está organizado por Capif (la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina) y distingue lo más destacado de la música nacional, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías. Los Premios Gardel se realizan desde hace 21 años y culminan con la entrega del Gardel de Oro, reconocimiento que recibieron, entre otros, Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, Charly García y Gustavo Cerati.

Con la pandemia, las cosas cambian. ¿Cómo adaptarse a una ceremonia en la que la industria musical no podrá estar reunida en uno de los eventos más importantes de Argentina? «Es un desafío hacer un premio en el que los nominados no podrán reunirse en un teatro o en un espacio físico, pero en vez de tomarlo como un obstáculo lo vivimos como una oportunidad: los artistas no van a poder ir este año a los Gardel, así que vamos a llevar los Gardel a sus casas. El premio va a llegar a la comunidad artística y a todo el público en una gala virtual que va a tener muchos momentos de emoción. Redoblamos la apuesta en un contexto adverso, y es el año en el que más performances musicales tendrá la gala de los Gardel. Es un momento en el que la música, y en especial los artistas, necesitan de este aire fresco y motivador que es un premio», afirma Zapico.

El jurado de los Premios Gardel está integrado por músicos, periodistas y otros miembros de los medios de comunicación, productores de espectáculos, ingenieros de sonido y diversas personalidades vinculadas a la música.

Entre las novedades que tendrá la entrega de 2020 están: los premios ya no están divididos por género femenino /masculino; se recibieron más de 3.000 postulaciones, récord absoluto en los últimos 4 años; se establecen 8 nominados por categoría, con el objetivo de que más artistas puedan tener visibilidad a través del premio y se incorporó la categoría “Mejor álbum en vivo”.

Según Diego Zapico, «Los premios son algo dinámico y en permanente evolución. Creemos que la distinción binaria de género ya es añeja y no refleja lo que sucede en la realidad, por eso eliminamos la distinción masculino/femenino. Y por este año ampliamos la cantidad de nominados por rubro para que más artistas tengan visibilidad a través del premio. En cuanto a la nueva categoría de disco en vivo, refleja un fenómeno muy actual: a la gente le gusta mucho escuchar álbumes grabados con el calor y el sentimiento que dan los recitales en vivo. Y en 2019 hubo enormes producciones que lo reflejaron».

Aunque no se ha revelado mucha información, se sabe que la gala de la premiación contará con 16 presentaciones inesperadas, 11 de ellas surgirán de la unión de artistas de distintos géneros musicales y 5 de ellas son celebraciones musicales en las que se rinde homenaje a 5 figuras icónicas de la música argentina.

La entrega de los Premios Gardel 2020 se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre a las 10 pm y podrá verse por la pantalla de TNT en Argentina únicamente -canal que forma parte de WarnerMedia al igual que CNN en Español-, escucharse por Radio Nacional AM870/ RAE (Radiodifusión Argentina al Exterior) y por streaming en la página de Facebook de los Premios Gardel.