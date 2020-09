Microsoft anunció una Xbox más pequeña y barata: la Xbox Series S

(CNN Business) — Las consolas de videojuegos de próxima generación ahora son más pequeñas. Microsoft presentó una Xbox nueva y más barata que, según la compañía, será la más pequeña de la historia.

La Xbox Series S cuesta US$ 299, lo que la ubica al mismo precio que una Nintendo Switch o una Xbox One S, que es un modelo más antiguo.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020