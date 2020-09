Los detalles del tenso episodio entre Neymar y Álvaro González por presunto racismo 2:01

(CNN Español)– El más reciente clásico del fútbol francés no pudo terminar de una peor manera. El PSG de Neymar cayó ante el Marseille y el astro brasileño estalló con acusaciones de racismo contra el español Álvaro González.

Neymar fue uno de los cinco expulsados del encuentro que terminó con triunfo del Marseille por 1-0. El brasileño vio la tarjeta roja luego que el árbitro corroborara una agresión contra Álvaro al golpearle en la cabeza.

La gresca continuó en las redes sociales. Primero, Álvaro se defendió con una publicación junto a sus compañeros celebrando el triunfo.

«No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles 3 puntos hoy. Allez l’OM. Gracias familia», publicó Álvaro en su cuenta de Twitter.

No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM💙 Gracias familia⚪️Ⓜ️🙌🏼 pic.twitter.com/4DuUT1PT0x — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) September 13, 2020

Neymar no se quedó callado y en varias publicaciones en su cuenta de Twitter arremetió de nuevo contra su rival.

Primero le respondió directamente al tuit de Álvaro con el siguiente mensaje:

«Usted no es un hombre para asumir su error, perder es parte del deporte. Ahora insultar y traer el racismo a nuestras vidas, en eso no estoy de acuerdo. Usted no tiene respeto, no tiene carácter. Asuma lo que dijo, sea un hombre. Racista», le respondió el brasileño en la red social.

Además, publicó otros mensajes diciendo que el único arrepentimiento que tenía era no haberle pegado en la cara a su rival y después con una publicación más fuerte evidenciando, según el brasileño, lo que le habría dicho Álvaro en el campo.

«EL VAR (videoarbitraje) va a captar mi «agresión» es fácil… ahora quiero ver la imagen del racista llamándome «MONO HIJO DE P***» … ¡Eso quiero ver! ¿Y ahí? Me castiga… Un golpe en la cabeza y soy expulsado… ¿y ellos, ahí?», escribió Neymar en su cuenta de Twitter.

Un Neymar con la cabeza fría

Después de los intercambios en redes sociales, Neymar emitió un comunicado este lunes explicando su comportamiento durante el partido y aseguró que no reaccionó de la mejor manera, pero de igual forma no se podía quedar callado ante lo que calificó como una ataque racista.

«¿Debería haberlo ignorado? No lo sé hoy con la cabeza fría. Digo que sí. Pero en el momento con mis compañeros pedimos ayuda a los árbitros y fuimos ignorados ¡Ese es el punto! Nosotros los que estamos envueltos en el entretenimiento tenemos que dar un ejemplo. Una acción conlleva a una reacción y llegó donde llegó», dijo el astro brasileño en el comunicado.

«Aceptó mi castigo porque debí seguir el camino del juego limpio. Espero, por otro lado, que el agresor sea también castigado. El racismo existe y tenemos que detenerlo, no más, ¡basta!», escribió Neymar en un extenso mensaje.

El brasileño concluyó su publicación haciendo un llamado a la paz y a un movimiento antirracista más pacífico.

«Ahora… ayer perdí el juego y carecí de sabiduría, ser el centro de atención en esta situación o ignorar un acto racista no ayuda. Lo sé. Pero crear un movimiento antirracista pacífico es nuestra obligación, para que los menos privilegiados naturalmente puedan recibir su defensa. Nos veremos de nuevo y será a mi manera, jugando al fútbol. Mantén la paz, mantén la paz. Sabes lo que digo, sé lo que hice. Más amor para el mundo”. -Neymar Jr. @neymarjr

Otras reacciones

Al término del partido los técnicos de ambos equipos, Thomas Tuchel del PSG y André Villas-Boas del Marseille, aseguraron que no existe lugar para el racismo en el fútbol.

«El racismo, en todas las sociedades, en el fútbol, ​​en el deporte, en nuestras vidas, no puede existir, eso está claro. Pero, sinceramente, no he escuchado nada de eso hoy, ni tampoco el árbitro, claro», dijo Tuchel.

Villas-Boas, por su parte, añadió sobre el incidente: “Neymar estaba un poco molesto con esta situación, espero que no haya nada, espero que no opaque esta victoria. Álvaro es un jugador experimentado. Obviamente, no hay lugar para el racismo en el fútbol, ​​pero no creo que ese fuera el caso».

CNN no recibió respuesta inmediata de González, PSG, Marsella y Ligue 1 al ser contactados para hacer comentarios.

Florian Thauvin anotó el único gol del partido, que terminó con 14 tarjetas, cinco de las cuales fueron rojas. El Marseille ganó en el Parc des Princes por primera vez desde febrero de 2010.

La sanción para Neymar

El brasileño recién jugó su primer partido con el PSG tras haber superado el covid-19, pero se encuentra a la espera de una dura sanción por haber agredido a un rival.

El reglamento del fútbol francés contempla hasta siete partidos de suspensión por agresiones externas a una jugada del partido.

Neymar no estará el miércoles ante el Metz por la roja directa, pero la decisión de la Comisión Disciplinaria de la liga francesa tendrá la última palabra en la extensión del castigo.

Con colaboración de Aleks Klosok y George Ramsay de CNN World Sport.