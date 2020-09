Obama convoca a jóvenes a votar en elección presidencial 1:10

(CNN) — Esta semana, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama compartió algo bastante personal con millones de sus seguidores en las redes sociales.

Era un número, un número de teléfono para ser exactos, con un simple mensaje: envíame un mensaje de texto.

Antes de llegar a lo que sucede cuando uno lo hace, hablemos de por qué lo hizo.

Esta es la razón

El día de las elecciones se acerca y la votación anticipada ya está en marcha en varios estados de la nación.

Con la previsión de un número récord de votos por correo debido a la pandemia de coronavirus, Barack Obama quiere saber cómo te va y cómo planeas votar este año.

«Está bien, probemos algo nuevo», escribió Obama en una publicación compartida en varias plataformas de redes sociales.

«Si estás en Estados Unidos, envíame un mensaje de texto al 773-365-9687. Quiero saber cómo te va, qué tienes en mente y cómo planeas votar este año».

«Estaré en contacto de vez en cuando para compartir lo que tengo en mente también», agregó.

La publicación de Obama iba acompañada de una foto de él y su esposa, la ex primera dama Michelle Obama mirando un teléfono.

Pero el expresidente no es el único en la casa Obama que intenta ponerse en contacto con los votantes.

Michelle Obama también está impulsando el registro de más votantes antes del día de las elecciones a través de When We All Vote, una organización no partidista de participación de votantes que ella copreside.

Ah, y el collar que usó durante su discurso en la Convención Nacional Demócrata que deletreaba la palabra VOTA también se volvió viral.

Esto es lo que pasa cuando llamas a Barack Obama

Es posible que Obama haya compartido un número, pero en realidad no es su número de teléfono personal.

Después de tres timbres, oirás la voz familiar del expresidente.

«Hola, soy Barack Obama», dice.

«Envíame un mensaje de texto y te enviaré mensajes de vez en cuando. Espero tener noticias tuyas».

Envía un mensaje de texto al mismo número y obtendrás una respuesta inmediata.

«¡Hola! Soy Barack. Haz clic en el vínculo para inscribirte y poder responderte directamente. No podré acceder a todo, pero estaré en contacto para compartir lo que tengo en mente y también quiero escuchar de ti. Hagámoslo».

Haz clic en el enlace y te lleva a Community.com, una plataforma basada en texto que permite «la comunicación directa e instantánea a escala masiva, todo a través de mensajes de texto», según su sitio web.

Para registrarse, ingresa tu nombre, sexo, fecha de nacimiento y ciudad. Tu dirección de correo electrónico es opcional.

Obama no es la única figura pública de alto perfil que ha utilizado Community para sus seguidores en las redes sociales.

Celebridades como Kerry Washington, Ashton Kutcher, Amy Schumer y Megan Thee Stallion también han utilizado la plataforma para conectarse con sus fans.