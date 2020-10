Un millón de personas serán testeados por covid-19 en Madrid 2:43

(CNN Español) — Tras más de tres meses de gestión descentralizada de la epidemia de covid-19, el Ministerio de Sanidad español acordó este miércoles, junto a las Comunidades Autónomas, aplicar medidas comunes de restricción a la movilidad ciudadana en aquellos grandes municipios que presenten una mala evolución epidemiológica.

Este anuncio afectará de pleno a la capital española al suponer su aislamiento perimetral. Y ha generado el rechazo frontal e inmediato del ejecutivo autonómico de Madrid.

Según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta orden ministerial afectará a los municipios con más de 100.000 habitantes que registren una incidencia superior a los 500 casos positivos por cada 100.000 personas en los últimos 14 días, una positividad superior al 10% en las pruebas diagnósticas realizadas y el 35% de las camas de UCI ocupadas.

Superado este umbral, las autonomías deberán restringir las entradas y salidas de los residentes en los municipios afectados y reducir las reuniones sociales a grupos de máximo seis personas. Además deberán limitar el aforo de la actividad comercial y hostelera a un 50% y obligar a adelantar la hora de cierre de los comercios a las 10 pm.

“La orden se va a publicar próximamente en el Boletín Oficial del Estado”, aclaró Illa durante su intervención. Y detalló que deberá “hacerse efectiva por parte de las Comunidades Autónomas”.

La respuesta de Madrid al confinamiento

Por el momento, esta orden sólo afectaría a diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la propia ciudad de Madrid.

“El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus”, respondió molesto el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruíz Escudero. “Es un documento que quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso […] y por lo tanto, jurídicamente no es válido”, añadió Escudero, quien mostró el rechazo del ejecutivo a la aplicación de estas restricciones.