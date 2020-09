La relación entre los dientes partidos y el covid-19 4:21

(CNN) — Herpes, acné por la mascarilla, migrañas y fatiga por cuarentena: el estrés de la pandemia se ha manifestado en una variedad de dolencias físicas. La última evidencia de esto es un aumento en los dientes rotos por bruxismo.



«Hemos visto una cantidad cada vez mayor de dientes fracturados probablemente en los últimos seis meses», dijo el Dr. Paul Koshgerian, cirujano oral de The Oral Surgery & Dental Implant Specialists de San Diego.

En el consultorio de Koshgerian, antes de la pandemia, era normal tratar un diente roto por día o cada dos días. En estos días, dos visitas al día por dientes fracturados han sido la norma; en los peores días, podría ver cinco casos.

Derek Peek, líder de Endodoncia del Este de Iowa y diplomado de la Junta Estadounidense de Endodoncia, descubrió que en agosto y septiembre, su consultorio ya había tratado el doble de dientes agrietados en comparación con esos respectivos meses el año pasado, incluso con menos pacientes este año.

El covid-19 no hace que los dientes sean más frágiles, pero la «ansiedad alrededor de todo lo que está sucediendo –el covid, los disturbios, las protestas, el saqueo (y) el estado general del país– ha hecho que el termostato de todos aumente un par de veces muescas», dijo Koshgerian.

«En el ámbito de la cirugía oral o dental, a menudo eso se traduce en personas con bruxismo en los dientes», agregó, describiendo la condición en la que las personas rechinan o aprietan los dientes involuntariamente. El bruxismo puede dañar los empastes o coronas, o romper los dientes.

Cuando llamar a tu dentista

Los síntomas del bruxismo incluyen dolor cuando los dientes están juntos o cuando te los cepillas, hinchazón por infección, dolor persistente y/o piezas dentales frías o rotas, dijo Peek. Si te duelen los lados de la cara cuando te despiertas, es posible que estés rechinando los dientes por la noche, dijo Koshgerian.

«Además, si las personas tienen parejas», añadió, «a menudo las parejas son las que le dicen al paciente que están apretando porque es audible para la persona que puede estar durmiendo o conviviendo con el paciente».

Si tienes síntomas, lo mejor es llamar a tu dentista desde el principio, antes de que el problema empeore. Hay formas de asistir de manera segura a una cita, ya que las oficinas han implementado precauciones de seguridad como el distanciamiento físico y monitoreo durante la pandemia.

Si un diente «es considerado no recuperable por el dentista, a menudo se lo deriva a un cirujano oral para recibir tratamiento», dijo Koshgerian.

Así se tratan los dientes fracturados por bruxismo

Cuando visites el consultorio de un cirujano oral, dijo Koshgerian, te tomarán radiografías para visualizar tu boca. También te preguntarán por tu historial oral para identificar cualquier problema subyacente.

Los trabajos dentales anteriores pueden hacer que los dientes se vuelvan más propensos a fracturarse o romperse. Los accidentes automovilísticos, masticar semillas de palomitas de maíz o cualquier otro evento pueden romper los dientes. Sin ese conocimiento, el bruxismo podría haber causado la lesión.

El tratamiento depende principalmente de cómo se rompió estructuralmente el diente, lo que queda claro al comprender un poco de odontología 101:

La corona de un diente es la parte visible.

La raíz ancla cada diente en el hueso de la mandíbula.

El esmalte cubre la corona.

Debajo del esmalte está la dentina, que constituye el cuerpo del diente, tanto la corona como la raíz.

En el centro hay una cámara hueca llamada pulpa, donde se encuentran el nervio y el vaso sanguíneo.

Si la grieta atraviesa el esmalte y penetra en la dentina sin entrar en la pulpa, se puede reparar con un conducto radicular.

«Sin embargo», dijo Koshgerian, «si la grieta atraviesa esa cámara hueca y se comunica a través de la raíz del diente, no hay forma de que el conducto pueda salvarla porque no se puede sellar esa grieta debajo de la encía porque no puedes verlo «.

Los implantes dentales podrían reemplazar los dientes rotos, pero un dentista no comenzará con implantes si las medidas menos intrusivas podrían funcionar: usar un protector bucal personalizado durante la noche es una forma común de proteger los dientes del bruxismo, dijo Koshgerian. «En lugar de rechinar los dientes y desgastarlos, hay una férula blanda o dura» que actúa como una barrera.

Cómo dejar de bruxar

Participar regularmente en actividades como ejercicio, yoga, meditación, masajes y acupuntura puede separar tu mente de tus problemas y ayudar a reducir las respuestas al estrés, dijo Koshgerian.

El bruxismo a veces se relaciona con otros dolores musculares de cabeza y cuello.

«Una postura adecuada con una columna alineada y una mandíbula relajada son claves para evitar apretar y evitar las tensiones posteriores sobre la mandíbula, las articulaciones de la mandíbula y los dientes», dijo Alan Gluskin, doctor en cirugía dental y presidente de la Asociación Estadounidense de Endodoncistas.

Si aprietas los dientes habitualmente durante el día, intenta desarrollar la conciencia de cómo está mandíbula. Tus dientes solo deben tocarse cuando masticas, hablas y tragas, dijo Koshgerian.

Construye un arsenal de trucos para usar cuando sientas que tus dientes se aprietan. Poner tu lengua entre los dientes mientras descansan es una forma de enviarte mensajes que te aseguren de no rechinar.

Las almohadas y los posicionadores de cuello personalizados también pueden aliviar la presión y el estrés en la mandíbula y el cuello mientras duermes, dijo Gluskin, quien también es profesor y presidente del departamento de endodoncia de la Universidad del Pacífico en San Francisco. Reducir el consumo de azúcares refinados y masticar hielo y mejorar la higiene bucal puede evitar un estrés innecesario en los dientes.