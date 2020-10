Eddie Van Halen, el “Dios de la guitarra” 2:39

(CNN) — Ha pasado menos de un mes desde que Eddie Van Halen murió y su hijo está molesto por un rumor que está circulando.

Wolfgang Van Halen acudió a Twitter para acabar con las especulaciones de que él tomaría el lugar de su padre en la famosa banda Van Halen.

Eddie Van Halen, de 65 años, falleció después de luchar contra el cáncer durante años y dejó un legado impresionante como uno de los mejores guitarristas del mundo.

Wolfgang Van Halen quiere que se sepa la verdad

Su hijo también es guitarrista profesional, pero quiere que se sepa que no es verdad el rumor de que será parte de un nuevo Van Halen con el bajista Michael Anthony, el excantante Sammy Hagar y el baterista Alex Van Halen.

Wolfgang Van Halen tuiteó, usando un lenguaje colorido, que es una «mentira que intenta sacar provecho de estos tiempos horribles» y le pidió a la gente: «por favor, dejen de hacerlo».

También dijo que cualquiera que promueva el rumor «no solo está lastimando a los fanáticos, sino también a mí ya mi familia».

El joven de 29 años ha estado trabajando en su álbum debut como solista por un tiempo y en julio respondió a una pregunta en las redes sociales sobre si ser hijo de un músico tan famoso era una bendición o una maldición.

«Esa es una gran pregunta. Realmente son ambos por igual», respondió Wolfgang Van Halen.

«Siendo quien soy, creo que la gente al menos estará interesada en cómo sonará mi trabajo, lo cual es muy bueno.

«Pero por otro lado, si no es exactamente lo que quieren escuchar o si no intento sonar lo suficientemente ‘Van Halen’ para ellos, me odiarán y me ignorarán».

«Estoy completamente preparado para una ola de odio cuando se publique mi música porque no será lo que la gente cree que será», agregó.

«No estoy tratando de ser mi padre, estoy tratando de ser yo».