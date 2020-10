Cristiano Ronaldo no tendrá un reencuentro contra Messi: se perderá el partido Juventus-Barcelona

Cristiano Ronaldo, el señor de la "Champions" 1:37

(CNN Español)– Cristiano Ronaldo se perderá el encuentro por la Liga de Campeones ante el Barcelona de Lionel Messi, pero la Juventus mantiene el silencio sobre la última prueba de covid-19 que se le hizo al jugador. Faltando seis horas para el encuentro, la «Vecchia Signora» publicó la lista de convocados por el técnico Andrea Pirlo, donde la gran ausencia era el nombre del portugués.

Cristiano por su parte no comentó sobre su participación en el partido, pero si publico en Instagram que se encontraba bien y saludable, además de mandarle un mensaje de aliento al equipo.

Ver esta publicación en Instagram Felling good and healthy! 🤷🏽‍♂️😉 Forza Juve! 💪🏽 #finoallafine Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 28 Oct, 2020 a las 5:27 PDT

Sky Sports y ESPN informaron que Ronaldo no proporcionó un resultado negativo en su última prueba covid-19, que era necesaria para que pudiera jugar el miércoles.

Al ser contactado por CNN, el club de Cristiano, la Juventus, no confirmó ni negó los informes del martes de que Ronaldo se perdería el juego, diciendo que no había ninguna actualización y que el club no haría comentarios.

El técnico de la Juventus, Andrea Pirlo, dijo el martes que el club tendría que esperar el resultado de la prueba covid-19 de Ronaldo. «Creo que el resultado llegará esta noche», dijo Pirlo en su conferencia de prensa previa al partido. Esta noche tendremos el resultado definitivo».

La primera prueba de PCR que exige el máximo organismo del fútbol europeo se realizó siete días antes del partido como lo dicta el protocolo sanitario y Cristiano arrojó positivo. La UEFA, sin embargo permitió que Cristiano tuviese una prueba más a 24 horas del choque, pero el covid todavía está en el organismo del goleador histórico del torneo.

Este resultado no significa que le haya dado de nuevo el virus, puesto que apenas el 13 de octubre se dio a conocer que el portugués se había contagiado, mientras estaba concentrado con su selección.

Cristiano durante su período de aislamiento ha manifestado sentirse bien y no ha presentado ningún síntoma. Un día antes de la primera prueba pedida por la UEFA publicó un video en el que se le veía entrenando en una bicicleta estática y con buen estado de ánimo.

El duelo contra Messi

Messi y Cristiano Ronaldo no se enfrentan desde que el portugués abandonó el Real Madrid en 2018. Casualmente en el último clásico jugado en mayo de se año y que terminó en empate, los dos anotaron.

Ahora comparten el grupo G junto al Dynamo de Kiev y el Ferencváros de Hungría.

En la Liga de Campeones ambos se vieron las caras por última vez en las semifinal de 2011, de la que el Barça salió airoso y un poco más atrás en la historia se enfrentaron en la final de 2008-2009, cuando Cristiano jugaba para el Manchester United y Messi se consagró con el Barcelona.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los máximos goleadores en la historia de la «Champions», el portugués tiene 130 y el argentino 116.

En cuanto a títulos, Cristiano lleva la delantera con 5 orejonas, mientras Messi ha ganado 4.