Que Marcus Rashford haya logrado tal hazaña en la misma semana que, una vez más, causó revuelo en el Gobierno del Reino Unido, es extraordinario.

Sus detractores le habían dicho al delantero del Manchester United que se apegara al fútbol, en lugar de intentar aliviar el hambre infantil en Inglaterra.

En una lluviosa noche de miércoles en Manchester, donde salió del banco de suplentes para anotar un maravilloso «hat-trick» en la victoria del United por 5-0 sobre el RB Leipzig, el joven de 22 años demostró que podía hacer ambas cosas: jugar al fútbol de manera brillante y al mismo tiempo, fuera la cancha, ayudar a los niños hambrientos.

Mira: El Real Madrid y el Atlético sorprenden en la ‘Champions’

Sus hazañas para ganar partidos llegaron el mismo día en que su petición para que los niños de familias pobres en Inglaterra recibieran comidas gratis durante las vacaciones escolares alcanzó más de 1 millón de firmas. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido dice que ha implementado medidas efectivas para apoyar a las familias.

Después del partido, Rashford tuiteó: «3 goles, 16 minutos, 1.030.000 firmas. No puedo dejar de sonreír, he esperado mucho tiempo para eso. Solo desearía que los aficionados pudieran experimentarlo conmigo».

3️⃣ goals

1️⃣6️⃣ minutes

1️⃣0️⃣3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ signatures

Can’t stop smiling, I’ve waited a long time for that. Just wish the fans were in to experience it with me ♥️https://t.co/FvvpO6JYWX#ENDCHILDFOODPOVERTY pic.twitter.com/QJGJxSzTlj

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 28, 2020