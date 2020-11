Este es el playlist para el día de las elecciones 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila al son de la música en un mitin de campaña en Carson City, Nevada, el 18 de octubre de 2020. Crédito: REUTERS / Carlos Barria TPX

(CNN) — ¡Llegó el día de las elecciones!

Y va a ser muuuucho largo.

Pero no te preocupes, porque te voy a ayudar.

A principios de esta semana pregunté a los usuarios de Twitter cuál era su música electoral favorita, ya fuera una canción directamente relacionada con elecciones/votaciones o que simplemente reflejara cómo se sienten en este momento. Me llegó una avalancha de recomendaciones, desde canciones de The Beatles como «I’m So Tired» (¡te entiendo perfectamente!) hasta «It’s the End of the World as We Know It» (Es el fin del mundo como lo conocemos), de REM (¡lo entiendo también!).

Recopilé las canciones más mencionadas en una lista de reproducción para el día de las elecciones que te proporcionará casi tres horas continuas de placer musical mientras aguardamos el veredicto de los votantes.

Espero que disfrutes el playlist tanto como yo disfruté armando el playlist. Y recuerda siempre las sabias palabras de Thom Yorke, de Radiohead, en «Electioneering»: «I will stop, I will stop at nothing/Say the right things when electioneering/I trust I can rely on your vote» (No me detendré, no me detendré ante nada/diré lo correcto durante las elecciones/espero poder contar con tu voto).