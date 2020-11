Cómo la vacuna contra el covid-19 podría cambiar los viajes para siempre

Vacuna de Moderna tiene efectividad del 94,5% 1:09

(CNN) — Las buenas noticias dieron esperanza al mundo.

El 9 de noviembre se anunció que una de las posibles vacunas contra el covid-19, fabricada por Pfizer y BioNTech, tuvo más del 90% de efectividad para prevenir que los voluntarios contrajeran el virus.

La atribulada industria de los viajes recibió un impulso inmediato. Los precios de las acciones de las aerolíneas y las compañías de cruceros subieron y los operadores turísticos vieron un repunte en las búsquedas y reservas para 2021. Finalmente parece que en nuestro futuro podría haber vacaciones.

¿Volverán a ser como antes los viajes luego de la vacuna o nuestras vacaciones cambiaron irremediablemente?

Para empezar, pasará un tiempo antes de que sepamos la respuesta a esa pregunta, dice la Dra. Felicity Nicholson, especialista en viajes y médica principal de Trailfinders Travel Clinic en el Reino Unido.

«Creo que es solo cuestión de tiempo hasta que las cosas vuelvan a un cierto grado de normalidad, pero tomará bastante tiempo», dice.

«Por el momento, viajar está muy debajo en el orden jerárquico de la vacunación», afirma. La doctora dice que los países primero buscarán vacunar a las personas vulnerables y luego a los trabajadores de la salud y a los trabajadores clave. Después los países incursionarán con la población en general. Eso sin mencionar los problemas prácticos relacionados con el transporte y el almacenamiento de la vacuna de Pfizer, lo que significa que si es la que gana la carrera, podría llevar más tiempo distribuirla.

«Deberíamos animarnos, pero comprender que es poco probable que sea tan rápido como sugieren los gobiernos», dice.

«Si pueden encontrar una manera de transportarla correctamente (debe almacenarse a -70º C), las cosas podrían empezar a ponerse en marcha a principios del próximo año. Los países cuyas economías se basan en el turismo estarán desesperados por hacer que la gente vuelva y se mueva, pero la mayoría de la gente (en la industria de viajes) no tiene esperanzas de que las cosas realmente mejoren hasta el otoño de 2021», explicó.

Y no asumas que una vez que comience a implementarse un programa de vacunación podrás subirte al siguiente avión, te la hayas puesto o no. Nicholson reconoce que para los destinos una prueba de vacunación podría convertirse en una recomendación, o incluso en algo obligatorio.

La próxima adición a tu kit de viaje podría ser un certificado internacional de vacunación o profilaxis (ICVP, por sus siglas en inglés). Los viajeros ya lo deben llevar para ingresar a ciertos países que exigen la vacuna contra la fiebre amarilla, o para salir de aquellos con riesgo alto de polio.

«Creo que tendremos un certificado formal, ya sea en línea o en papel, que muestre que has sido vacunado en una clínica reconocida y acreditada, como hacemos con la fiebre amarilla», dice.

«Será el destino el que lo exija, y eso podría ser todo el mundo», agregó.

«La mayoría de los países donde hay una población vulnerable o de mayor edad seguramente exigirán pruebas porque sabemos lo devastadora que puede ser la enfermedad», explicó.

Recuperar el tiempo perdido

Te dieron tu pinchazo y llevas el certificado. ¿Qué sigue a continuación?

Bueno, puede que te vayas al viaje de tu vida, según los operadores turísticos.

John Bevan, director ejecutivo de Dnata Travel Group, dueño de las marcas Travelbag, Travel Republic y Netflights, así como de la marca comercial Gold Medal, dice que ha habido un aumento notable en las reservas desde que se anunció la noticia de la vacuna.

Y entre aquellos que pueden permitirse viajar al extranjero el próximo año, muchos están gastando grandes cantidades de dinero, dice. El precio de las reservas aumentó, en promedio, aproximadamente un 20% esta semana en comparación con los tiempos previos al covid-19. «La gente no tuvo vacaciones este año, por lo que se están dando un capricho. Reservan habitaciones de categoría superior y también vemos más grupos familiares», cuenta. Netflights acaba de tomar una reserva para un grupo de 19 personas para ir a Dubái en Pascua de 2021.

Tom Marchant, cofundador del operador de tours de lujo Black Tomato, está de acuerdo.

«La gente ha perdido desesperadamente la oportunidad de viajar y quiere algo que esperar hacia adelante», dice. «Dicen ‘ese primer viaje lo voy a hacer especial'», explicó.

La demanda de algo fuera de lo común es tan fuerte que en octubre la compañía lanzó una nueva línea de viajes únicos en la vida, Journeys to Come. Incluye desde ver un eclipse solar en la Patagonia hasta nadar con ballenas bajo el sol de medianoche en Islandia. «Queríamos crear algo para que la gente dijera ‘eso me ayudará a superar estos tiempos difíciles'», dice.

Destinos ganadores de los viajes del futuro

Curiosamente, en lo que él piensa que podría ser un «rebote por Biden», Bevan dice que sus marcas han registrado un crecimiento de tres dígitos en viajes a Estados Unidos para el próximo año, desde mayo en adelante. Las Maldivas y los Emiratos Árabes Unidos son otros destinos populares para los europeos que desean escapar el próximo año. Señala a Dubái en particular como un destino que está trabajando duro para que los turistas vuelvan con seguridad. También predice que al Caribe le irá muy bien.

Sin embargo, cree que Australia y Nueva Zelanda estarán fuera de los límites hasta el último trimestre de 2021.

Marchant dice que sus clientes comienzan a mirar hacia Asia. No obstante, cree que el típico viaje de país en país por el sudeste asiático quedará descartado por un tiempo. Esto debido a la burocracia de las pruebas y certificados en cada frontera o en cada vuelo.

«En lugar de ir de un lado a otro, creo que la gente irá a un par de lugares y se sumergirá de verdad. Y creo que eso es muy positivo», dice. «Habrá un cambio en la forma en que las personas disfrutan de los lugares, ya no será solo una cuestión de marcar casillas», opina.

Por la misma razón, cree que los múltiples descansos de fin de semana serán reemplazados por viajes más largos de dos semanas.

Safaris en la lista de deseos

Sin embargo, no todo es tan sencillo todavía. Según Nigel Vere Nicoll, presidente de la Asociación Africana de Viajes y Turismo (ATTA, por sus siglas en inglés), el organismo de comercio para los viajes al África subsahariana, el mayor problema con los viajes en 2021 no tendrá nada que ver con una vacuna. Tendrá que ver con la disponibilidad de vuelos.

Este es el caso particularmente para esta parte del continente, que tiene solo tres centros internacionales principales: Addis Abeba, Nairobi y Johannesburgo. South African Airways, con base en esta última, no vuela actualmente. Mientras tanto, Kenya Airways espera una inyección de efectivo del gobierno. Ethiopian Airlines, sin embargo, se está expandiendo.

«A partir de ahí, tienes que tomar un vuelo adicional y las aerolíneas nacionales han hecho recortes», dice Vere Nicoll. «Y las aerolíneas no aumentarán los vuelos a menos que estén seguras de que hay suficientes negocios. Tomará tiempo, pero tenemos que apoyarlas», dijo.

«La vacuna es un paso muy, muy emocionante –el primer ladrillo en la reconstrucción de todo– pero no veo que se implemente hasta mediados del próximo año», dijo. Si sirve de algo, no cree que los países africanos, que han salido relativamente ilesos de la pandemia, vayan a exigir la vacuna a los viajeros.

Los destinos de safari se han visto particularmente afectados por el colapso del turismo. La caza furtiva aumenta en los parques nacionales y quienes trabajan en los hospedajes están devastados económicamente.

No han ayudado las prohibiciones de viaje «tremendamente injustas» como la del gobierno del Reino Unido. Allí tienen que hacer dos semanas de cuarentena los viajeros que lleguen de cualquier país africano. La mayoría de los países de este continente tienen registradas menos de 1.000 muertes por el virus en comparación con las 50.000 del Reino Unido.

Y, sin embargo, Vere Nicoll dice que para aquellos que buscan las vacaciones de su vida el futuro podría ser brillante. «La Gran Migración fue mejor este año de lo que ha sido durante años, y hay grandes iniciativas en marcha. La gente ha utilizado este tiempo para preparar el turismo para cuando lleguemos», explicó. Y, por supuesto, un viaje de safari se hace principalmente al aire libre.

Ansiosos por llegar a Europa

¿Hay algún destino que haya sido tan afectado por el virus que no querramos ir allí por un tiempo?

A pesar de que Estados Unidos es el país con más muertos por covid-19, según los datos de John Bevan parece que los visitantes están entusiasmados por viajar allí. Cree que esto podría ser resultado del optimismo por la promesa de la administración de Biden de frenar el virus.

Por otra parte advierte que Europa, que ha estado en el centro de la pandemia, puede no ser tan atractiva para los viajeros de países que la han controlado mejor.

Sin embargo, Tom Jenkins, director ejecutivo de la Asociación Europea de Operadores Turísticos (ETOA, por sus siglas en inglés), no está de acuerdo.

«La respuesta a que te digan que no puedes hacer algo es querer hacerlo. Así que si no has estado en Europa durante un año, querrás ir a Europa», dice.

«Nunca lo verás tan vacío, nunca verás precios tan competitivos, nunca volverás a tener esta experiencia. Hay una demanda latente real», agregó.

Dice que los operadores turísticos ya tienen por delante un año relativamente bueno. Muchos viajes se pospusieron de 2020 a 2021 y los datos de los motores de búsqueda muestran un gran interés en viajar a Europa desde otros continentes.

Con números que no se espera que se recuperen hasta 2022, el continente estará más vacío de lo que ha estado en nuestras vidas.

Sin embargo, advierte que «no hay impulso en el mercado». Nadie viaja a Europa e inspira a la gente a hacer lo mismo. Después de la vacuna, todo dependerá de que las aerolíneas se pongan a volar y los destinos se aseguren de que están listos para funcionar. «Las ciudades se recuperan con bastante rapidez, pero puede que no sea tan sencillo», dice.

Viajes sin contacto

Incluso con una posible vacuna, John Bevan cree que la experiencia de viaje en sí habrá cambiado. Especialmente en el aeropuerto, donde cree que las aerolíneas brindarán una experiencia en gran medida sin contacto.

A bordo, cree que la regla inducida por el covid-19 de desembarcar fila por fila continuará, y eso es algo genial.

«Volé en EasyJet a Grecia en agosto y estaba impecable. Nos obligaron a permanecer sentados hasta que la fila de delante bajó, y no sucedieron esas discusiones horrendas. Fue tan relajante», dice.

Y en el otro extremo, cree que las restricciones a los buffets y que el personal reparta la comida se mantendrán «hasta que la gente se sienta más cómoda». Lo mismo ocurre con mantener nuestro espacio personal. «Creo que seremos más cuidadosos durante mucho tiempo», dice. «No nos veo abrazándonos o estrechando las manos de personas que no conocemos durante bastante tiempo», agrega.

La flexibilidad en los viajes llegó para quedarse

¿Algo bueno que saldrá de la pandemia? La flexibilidad. Muchas ofertas para 2021 son totalmente flexibles, y parece que continuará, al menos a corto y mediano plazo.

«La industria ha manejado los reembolsos (desde comienzos de la pandemia) con varios grados de efectividad. Y creo que el consumidor será mucho más consciente de lo que reserva y lo que espera», dice Tom Marchant.

«Los proveedores deben poder ofrecer flexibilidad y el cliente esperará transparencia», agrega.

Según una nueva política, Black Tomato ofrece un reembolso completo hasta 30 días antes de la salida en la mayoría de las reservas nuevas. Y aunque Marchant no indica cuánto tiempo durará, dice que no lo ve como «algo que pase una vez y por un periodo corto de tiempo».

Bevan está de acuerdo y reconoce que la flexibilidad es la forma en que se recuperará la industria. Para el viajero, dice, la flexibilidad que ofrecen actualmente las aerolíneas significa que «no hay un gran riesgo» para quienes deseen reservar. Su única advertencia: aconseja a los posibles viajeros que reserven tan pronto vean una oferta con términos flexibles, porque la capacidad de las aerolíneas seguirá siendo baja en 2021.

Un llamado de atención para todos

También pueden surgir otras ventajas de la pandemia.

La Dra. Nicholson cree que los recursos invertidos en el esfuerzo por la vacuna beneficiarán la lucha contra otras enfermedades. Y predice mejores vacunas para virus como el Ébola.

También cree que mejorará la actitud de los propios viajeros hacia la salud mientras viajan.

«Ahora la gente está mucho más consciente de las enfermedades infecciosas», dice. Y agrega que, antes de la pandemia, la cantidad de viajeros que reservaban una consulta previa al viaje era bastante baja. «Antes podrían haberse ido al extranjero sin consultar a nadie. (Si la vacuna es obligatoria) tendrán que acudir para una consulta y podemos hablar con ellos sobre otros riesgos en ese destino», explica.

«En los países occidentales tendemos a ser arrogantes, pero tal vez la gente respete lo graves que pueden ser los virus ahora. Todos recibieron un llamado de atención y aprendieron sobre virología, y eso solo puede ayudar», agrega.