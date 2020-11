¡Adiós, Diego! Así reacciona el mundo a la muerte de Diego Armando Maradona

Muere el astro del fútbol Diego Armando Maradona 6:48

(CNN Español) — Presidentes, expresidentes, artistas y millones de usuarios de las redes sociales han unido sus voces para darle el adiós al astro del fútbol mundial Diego Maradona con mensajes en Twitter.



«Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno», escribió su compatriota y también futbolista Lionel Messi en Instagram:

«Nos hiciste inmensamente felices», escribió Alberto Fernández, presidente de Argentina.

«Nos llevaste a lo más alto del mundo. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego», añadió.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

«Se fue un grande», dijo por su parte la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Mucha tristeza… Mucha. Se fue un grande.

Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/Fv8zhnL1V3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2020

Pelé, otra gran estrella del fútbol mundial, dijo que había perdido un «gran amigo».

«Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo», escribió.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

El club de sus amores, Boca Juniors, tuvo un mensaje corto pero contundente para el 10, así como River Plate, el rival eterno de Boca:

La Conmebol lo llamó «el mejor jugador de fútbol de la historia»:

Nos dejó el mejor jugador de fútbol de la historia, pero el recuerdo de su maravilloso talento, de sus goles y sus hazañas vivirán por siempre en nuestra memoria.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/RBODXntAbF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2020

«Eterno», dijo la AFA:

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

Mauricio Macri, expresidente de Argentina, se sumó a los mensajes:

Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 25, 2020

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dijo que Diego había dibujado «los sueños de varias generaciones» con su zurda:

Todo mi cariño para el mundo del fútbol, que hoy pierde a una de sus leyendas. Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe. pic.twitter.com/cQ7FB7LCln — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 25, 2020

El mundo del fútbol lo despide así:

Gracias por todo, Diego pic.twitter.com/hB18LnCkpn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020

Un génie nous a quitté et le monde du football perd l'un des plus grands joueurs de tous les temps : RIP Diego Maradona pic.twitter.com/IHtntaotsG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2020

Football has lost one of its greatest icons. Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf — Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020

We are deeply saddened to hear of the passing of footballing great, Diego Maradona, an extraordinarily gifted footballer who transcended the sport. Our thoughts and sincere condolences to Diego’s family, friends and those who knew him. pic.twitter.com/qUyc5BJ1OD — Premier League (@premierleague) November 25, 2020

A genius of his art. A master of our game. One of the all-time greats. Rest in peace, Diego Maradona. 💙 pic.twitter.com/SRsFhnGrlX — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2020

Dia triste para o mundo do futebol, que perde um de seus maiores jogadores e personagens. O Botafogo sente a dor dos amantes do esporte e deseja força aos familiares, amigos e fãs do craque Diego Armando Maradona. Descanse em paz! 🙏🏼⚽️🇦🇷 pic.twitter.com/9DPM45ELPy — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) November 25, 2020

Official Announcement: Diego Armando Maradona passes away.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 25, 2020

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020

Atlético Nacional lamenta la muerte del icono del fútbol mundial Diego Armando Maradona. Paz en su tumba. Enviamos un mensaje de fortaleza para su familia, allegados y seguidores. pic.twitter.com/3ikZI2olB4 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 25, 2020

Ha partido una leyenda que convirtió 120×90 metros de césped en un espectáculo lleno de magia. ¡Eterno, Diego Armando Maradona! pic.twitter.com/OazRgwSPWB — América de Cali (@AmericadeCali) November 25, 2020

Nos unimos a la triste despedida al genio del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Descanse en paz. 💙 pic.twitter.com/btouw8V6ag — Manchester City (@ManCityES) November 25, 2020

📍🇨🇱 La Federación de Fútbol de Chile, a través de su Presidente Pablo Milad, envían las condolencias y apoyo a la @Argentina por el sensible fallecimiento de Diego Maradona, una pérdida para el fútbol mundial. Muchos cariños a familiares y amigos en este duro momento. https://t.co/MwoLVKxIw8 — Selección Chilena (@LaRoja) November 25, 2020

Varios artistas se sumaron a los mensajes de condolencias, como la agrupación británica Queen, a quien Maradona conoció en la década de los 80:

RIP Football legend Diego Maradona 🙏 Photograph by Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s — Queen (@QueenWillRock) November 25, 2020

Y muchos más:

La mano de Dios cierra su trato en la tierra. Leyenda en vida y en el campo. Eterno Diego. Descansa en paz 🙏🏻 #Maradona — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) November 25, 2020

RIP Maradona. Not only one of the best footballers of all time but one the game’s biggest personalities. The 2 goals he scored vs England in 1986 show the contrasting extremes he operated in. But it’s the goal with his feet he should be remembered for. Legend. pic.twitter.com/I0xBXC5B8X — Spencer (@SpencerOwen) November 25, 2020

Diego #Maradona, the legend has left us. He was a magician who showed us why football is called “The beautiful game”. My condolences to his family, friends and fans. Gracias Argentina. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 25, 2020

D.E.P. Diego Armando Maradona 🙏🏼 pic.twitter.com/cky7TkptfT — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 25, 2020

Quite simply – a player like no other.

Rest In Peace Diego Maradona. pic.twitter.com/J5QM6Qm7e5 — michael owen (@themichaelowen) November 25, 2020

A true great of our beloved game. Rest in Peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/PcdYYFsHch — Birmingham City FC (@BCFC) November 25, 2020

The soccer community lost a legend. Rest In Peace Maradona ❤️ pic.twitter.com/IDOa86pE7z — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 25, 2020

A genius with the ball at his feet, and undoubtedly one of the greatest to ever play the game. His legacy will live on forever. Rest in peace, Diego Armando Maradona. 🙏 pic.twitter.com/RzhlBxUEDo — AS Roma English (@ASRomaEN) November 25, 2020

Rest In Peace, Diego Armando Maradona 🙏 pic.twitter.com/JB0DiVEwxH — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 25, 2020

O Atlético lamenta profundamente o falecimento do eterno craque Diego Maradona, marcado na memória dos torcedores argentinos e de todos os que amam o futebol. ¡Adiós, Pibe de Oro! Descanse em paz. pic.twitter.com/nlEs897HxB — Atlético 😷 (@Atletico) November 25, 2020

🖤 No pudimos saber de qué planeta viniste pero sí pudimos disfrutar tu fútbol en el Templo. Gracias Diego. ➡ Un abrazo a toda su familia y amigos. DEP Maradona pic.twitter.com/DxxCinTiGh — Real Sporting (@RealSporting) November 25, 2020

Hoje o futebol se despede de uma lenda. De inegável importância para a história do nosso esporte, esteve presente na reinauguração do Estádio Olímpico Monumental.

Nossos sentimentos à família, amigos, fãs e admiradores do craque. Descanse em paz, Diego Maradona. pic.twitter.com/ffkQLjjbqQ — Grêmio FBPA (@Gremio) November 25, 2020

One of the greatest footballers of all time. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/2ON3t6Lkwh — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 25, 2020

Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020

Artist. Icon. Legend.

Rest in peace, Diego Maradona pic.twitter.com/8Cvzm40aEA — Leeds United (@LUFC) November 25, 2020

La historia ha querido que partan el mismo día. "Para mí fue como un segundo padre, porque me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me la cerraban, no querían la muerte de Maradona. Y Fidel me las abrió de corazón."#HastaSiempreDiego pic.twitter.com/739iG4Lik6 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 25, 2020