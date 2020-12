Floyd Mayweather vs. Logan Paul: los precios para ver el regreso del excampeón al ring

Mayweather Jr. no ve un regreso al boxeo profesional 0:50

(CNN Español) — El retirado excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather Jr. anunció el domingo que volverá al cuadrilátero para enfrentarse al YouTuber Logan Paul en una «superexhibición».

El combate está estipulado para el 20 de febrero de 2021, según publicó Mayweather en su cuenta de Instagram.

La pelea estará disponible a través de servicios de pague por ver, de acuerdo al sitio oficial del evento. El primer millón de suscripciones para la pelea costarán US$ 24,99, y aumentarán a US$ 39,99 una vez que se alcance esa marca. El 29 de diciembre, el precio incrementará a US$ 59,99, y luego a US$ 69,99 a partir del 11 de febrero.

La pelea se anunció una semana después de que el hermano de Paul, Jake Paul, noqueara al exjugador de la NBA Nate Robinson.

Logan Paul ha peleado en dos ocasiones frente al rapero Olajide «KSI» Olatunji. El primer enfrentamiento terminó en empate y el segundo fue victoria de KSI sobre Paul.

Por su parte, Mayweather, quien se retiró invicto con una marca de 50-0, es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia.

Se retiró en 2017, después de vencer a Conor McGregor, en una pelea que generó ganancias de más de US$ 550 millones, según cálculos de Forbes.

Mayweather ganó una cifra reportada de US$ 275 millones por su rol como peleador y también como promotor.

Las 3 peleas más lucrativas de Floyd Mayweather 0:48

En octubre de este año, Mayweather dialogó con Raúl Sáenz, y le dijo: «Por ahora, solo hago exhibiciones».

«Estoy completamente seguro de que no volveré a pelear con ningún boxeador».

Mayweather anunció en 2019 que iba a «salir del retiro en 2020».