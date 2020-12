(CNN) — El Sol acaba de soltar el equivalente a un eructo solar masivo, enviando materia coronal altamente cargada a través del sistema solar.

Una exhibición espectacular de la aurora boreal sería posible el miércoles por la noche tan al sur como Pensilvania y Oregon, con posibles interrupciones en las comunicaciones.

Parte de la energía del Sol llegaría a nuestra atmósfera el miércoles por la noche y el jueves, una razón para que los observadores de estrellas voltearan hacia el cielo nocturno en anticipación a las coloridas y relucientes auroras boreales.

Después de varios meses de pausa, el Sol se ha despertado en un nuevo período de actividad solar. Una impresionante llamarada solar y eyección de masa coronal (CME) el 7 de diciembre arrojaron plasma y campo magnético hacia la Tierra.

Geomagnetic Storm Watches in effect Dec 9 – 11, 2020, due to anticipated CME effects. The CME occurred on December 7th, and was associated with a C7 flare from Region 2790. For the full story visit https://t.co/mzq8JTer8q @NWS pic.twitter.com/EKOKtiyz3e

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) December 8, 2020