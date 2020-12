Requisitos para viajar fuera de EE.UU. este fin de año 3:00

(CNN Español) –– Colombia comenzará la vacunación contra el coronavirus en febrero, anunció este martes el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El funcionario explicó que el primer grupo de personas (personal de salud y personas mayores de 80 años) serán inoculadas con un lote de 1,7 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech. Para eso, en enero trabajarán en toda la planificación con los diferentes entes territoriales con el objetivo de ubicar lugares y preparar puntos donde se realizarán las vacunaciones.

En el segundo grupo están las personas de 60 a 79 años. Luego vendrán aquellas con antecedentes de riesgo en su salud, señaló Ruiz en un comunicado oficial.

Estiman que en una segunda etapa se buscará vacunar a la población en general, incluidas las fuerzas militares, maestros. También todas las personas que trabajan en el cuidado de otras.

«Todo este plan buscamos hacerlo en el 2021 y, como ya anunciamos, no estaremos vacunando ni a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas debido a que los estudios que hay sobre las vacunas no cubren esas poblaciones. De manera que no hay información suficiente para conocer el riesgo de esas personas», explicó Ruiz.

Detalles de la vacunación en Colombia

El funcionario aclaró que los ciudadanos no podrán elegir la marca de la vacuna que se les aplicará, ya que se procederá a medida que vayan llegando las dosis al país.

El plan de vacunación para el covid-19 en Colombia será gratuito. Aunque, el Ministerio de Salud está preparando la normativa para que en algún momento quienes deseen comprarla puedan hacerlo por medio de particulares.

En ese caso, se exigirá que toda vacunación se registre en el programa del Gobierno. Esto para tener la certeza luego de que se está llegando al número establecido de 34 millones, que podrá generar inmunidad de rebaño, según el comunicado.

Colombia firmó acuerdos para obtener 40 millones de dosis de vacunas. Diez millones serán de Pfizer/BioNTech, diez más de AstraZeneca y 20 millones restantes por medio de la iniciativa Covax.

Hasta el domingo, el Ministerio de Salud de Colombia confirmó 1.507.222 casos de coronavirus y 40.475 muertes.