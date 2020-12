Los artistas más escuchados de 2020 en Spotify 0:57

(CNN) — ¿Te acuerdas de ese chico de la escuela que pensaba que tenía un gusto musical superior e impecable, y que el tuyo no era nada genial?

Alguien entrenó a un algoritmo de Inteligencia Artificial para que fuera esa persona.

El bot «How Bad is Your Spotify» (Cuán malo es tu spotify), presentado por la publicación digital Pudding, analizará tu cuenta de Spotify y te dará su opinión sobre cuán digno de vergüenza es tu gusto musical.

Es decir, si le das permiso para acceder a tu perfil, y si estás pronto para soportar que un bot se burle de ti sin piedad en un año en el que, francamente, escuchar música cuestionable es solo otra forma de lidiar con… todo lo que hayas pasado este año.

Este robot no tiene paciencia para ninguno de tus placeres culposos. Si ve demasiado Taylor Swift (y seamos sinceros, probablemente lo hará), lo señalará. Se preguntará, con un aire despectivo de incredulidad, si escuchas ciertas canciones. También reaccionará a algunas de tus canciones más reproducidas preguntándote si estás bien, una condición que claramente no todos estamos en 2020. Así que es un poco innecesario.

Por último, el bot te dirá cuán malo es tu gusto por la música, calificándola con etiquetas que se sienten extrañamente específicas, que incluyen, entre otras, «aprende-sobre-rap-de-tiktok malo», entre otros.

«2020 Wrapped» de Spotify fue todo un refuerzo positivo, cuidadosamente empaquetado y hecho para compartir en las redes sociales, pero las personas que quieren saber «Qué tan malo es tu Spotify» también están compartiendo sus resultados en las redes sociales para demostrar lo mala que fue la inteligencia artificial con ellos.

Si quieres ser intimidado por un pedazo de tecnología, por favor, bienvenido.