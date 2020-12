(CNN) — El actor Kirk Cameron enfrenta críticas por organizar al menos dos eventos en el sur de California en las últimas semanas, en los que decenas de personas sin mascarillas se pusieron hombro con hombro para cantar villancicos en protesta por los mandatos estatales y locales de permanecer en casa.

«Me estoy preparando para salir en 38 minutos, para nuestra protesta pacífica con villancicos navideños», dijo Cameron en una publicación de Instagram antes de un evento celebrado en el estacionamiento del centro comercial The Oaks en Thousand Oaks, California. «Vamos a celebrar nuestras libertades dadas por Dios, nuestros derechos protegidos constitucionalmente en este momento de Navidad para cantar canciones navideñas, para reunirnos, congregarnos y cantar sobre el nacimiento de nuestro salvador».

El centro comercial Oaks publicó una declaración en Twitter al respecto el martes. «No aprobamos este evento irresponsable planeado, aunque constitucionalmente protegido, de protesta política. Compartimos su preocupación y hemos notificado a la oficina del sheriff. Además, nos hemos comunicado con el planificador del evento para pedir que no utilicen The Oaks como su lugar», afirmó.

