(CNN) — El presidente Donald Trump firmó el domingo por la noche el enorme proyecto de ley de financiamiento gubernamental y alivio del coronavirus de US$ 2.3 billones de dólares, según múltiples fuentes, evitando un cierre del gobierno que estaba programado para comenzar en menos de 30 horas, y extendiendo miles de millones de dólares en ayuda por coronavirus a millones personas.

La firma del presidente, cinco días después de que amenazó por primera vez con no firmar el proyecto de ley, también asegura que los estadounidenses ahora recibirán una ayuda muy necesaria. Sin embargo, millones ya han perdido ciertos beneficios por desempleo este fin de semana, después de que Trump se negó a firmar el proyecto de ley el sábado por la noche.

Debido a que el presidente no firmó el proyecto de ley antes de la medianoche del sábado, aquellos en el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico y el Programa de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica probablemente perderán sus pagos para la última semana del año. Y todos los trabajadores despedidos podrían perder una semana de la mejora federal de US$ 300. Esto se debe a que los estados no pueden brindar beneficios durante las semanas que comienzan antes de que se autoricen los programas.

Además, debido a las demoras, los aproximadamente 12 millones de personas en los dos programas de desempleo pandémico verán una interrupción en los pagos de varias semanas mientras las agencias estatales reprograman sus computadoras. Pero los beneficios son retroactivos.

La firma del proyecto de ley también financia al gobierno hasta septiembre, evitando un cierre del gobierno que habría ocurrido si el presidente no hubiera firmado el proyecto de ley antes de la medianoche del lunes.

Trump firmó el proyecto de ley casi una semana después de calificarlo de «vergüenza» y exigir que el Congreso enmiende la legislación. Las quejas de Trump se produjeron solo después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley con una mayoría a prueba de veto y después de que el presidente se mantuvo al margen durante semanas de negociaciones.

Trump centró sus objeciones en los pagos directos a los estadounidenses, argumentando que los estadounidenses deberían recibir cheques de US$ 2.000, no los US$ 600 propuestos por su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Trump también se sintió ofendido con ciertos artículos que en realidad eran del paquete de gastos generales y que había solicitado en su presupuesto anual al Congreso.

«Le pido al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridículamente bajos US$ 600 a US$ 2000 o US$ 4000 por pareja», dijo Trump en el video publicado en Twitter el martes pasado. «También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación o que me envíe un proyecto de ley adecuado».

A pesar de la solicitud del presidente de «enmendar» el proyecto de ley, los asesores del Congreso de ambos lados dijeron que no había ningún plan para hacer algún movimiento para acceder a la solicitud del presidente sobre el paquete aprobado. La solicitud de consentimiento unánime de los demócratas de la Cámara de Representantes para triplicar los pagos de estímulo fue bloqueada por los republicanos.

El proyecto de ley de estímulo / financiamiento del gobierno llegó a Mar-a-Lago después de ser trasladado en avión desde Washington a West Palm Beach en Nochebuena. El personal de Mar-a-Lago hizo los preparativos para que Trump firmara el proyecto de ley esa noche, un regalo navideño de alivio para millones de estadounidenses que sufren a raíz de la pandemia de coronavirus. Pero el plan fue descartado en el último minuto, dijeron a CNN dos fuentes con conocimiento de las circunstancias.

Con informes de Phil Mattingly, Jeremy Diamond y Jason Hoffman

Noticia en desarollo…