(CNN) — La Unión Europea (UE) comenzó la primera fase de su programa de vacunación masiva el domingo, con dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech entregadas a los 27 estados miembros.

El bloque comercial se enfrenta a un importante desafío logístico a medida que las vacunas se implementan mientras que una nueva variante de covid-19 se propaga por varios países.

«Hoy comenzamos a pasar página en un año difícil», dijo el sábado en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

«La vacuna [Covid-19] se ha entregado a todos los países de la UE», indicó, y agregó que la ejecución comenzaría el domingo.

La vacuna Pfizer / BioNTech fue autorizada por la UE el 21 de diciembre, en medio de un aumento invernal de casos.

La vacuna, que consta de dos dosis, debe almacenarse a temperaturas ultrabajas.

Algunos países de la UE comenzaron sus vacunas un día antes, con dosis administradas en Eslovaquia y Alemania el sábado.

El domingo comenzaron las vacunaciones en Italia, España y Francia, con un enfoque en los trabajadores de atención médica de primera línea, los residentes de hogares de ancianos y los ancianos.

En España, la primera persona en recibir una dosis de la vacuna fue una residente de 96 años en una residencia de ancianos. El segundo fue un miembro del personal de la misma casa.

Italia ha recibido 9.750 dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech. Las primeras cinco personas en recibirlo el domingo fueron trabajadores médicos y de investigación de primera línea.

«Hemos actuado en unidad a lo largo de esta pandemia. Hoy comenzamos a pasar página en este capítulo, juntos», afirmó la Comisión Europea en Twitter.

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020