Suspenden el debut en bolsa de Ant Group de Jack Ma 0:54

(CNN Business) –– Los negocios de Jack Ma están bajo una enorme presión en este momento por parte de China. Pero no se ha sabido nada en meses sobre el legendario empresario multimillonario y cofundador del imperio tecnológico chino más exitoso.

Ma no ha aparecido en público ni ha publicado en redes sociales desde finales de octubre. Poco más de una semana antes de que los reguladores de China bloquearan a última minuto la esperada cotización en bolsa de la filial financiera de Alibaba, Ant Group.

Ant Group pasó de preparar la oferta pública inicial más grande del mundo a recibir la orden de ajustar grandes franjas de su negocio. Los reguladores de China han criticado a la empresa por sacar del mercado a sus rivales y afectar los derechos del consumidor.

Mientras tanto, Alibaba ha sido investigada en el país por presunto comportamiento de monopolio. Y The Wall Street Journal informó la semana pasada que Beijing busca reducir el imperio de Ma y potencialmente tomar una mayor participación en sus negocios. El medio citó a funcionarios chinos y asesores gubernamentales familiarizados con el asunto.

Ma incluso estuvo ausente de la final de un programa de talentos africanos que él creó, según el Financial Times. El periódico reportó que Ma fue reemplazado como juez durante el rodaje de noviembre del último episodio de «Africa’s Business Heroes». Se trata de un concurso de televisión para empresarios.

Previamente, el 12 de octubre, Ma había señalado que estaba ansioso por conocer a los finalistas durante el último episodio en línea el 14 de noviembre.

Alibaba le dijo a CNN Business el lunes que Ma «tuvo que perderse la final debido a un conflicto de programación». La compañía se negó a hacer más comentarios sobre su paradero.

Ma ha mantenido un perfil más bajo dentro de China desde hace algún tiempo. Así lo indicó Duncan Clark, autor de «Alibaba: The House that Jack Ma Built» y fundador de la firma de asesoría de inversiones BDA China. Clark añadió que Beijing quiere que su narrativa sobre la oferta pública inicial de Ant Group domine la conversación pública. También que la compañía probablemente sabe que no ayudará tener ninguna «diversidad de opiniones» sobre el tema.

«Pero ciertamente es destacado… el silencio es algo ensordecedor», agregó.

Jack Ma se retira de Alibaba el día que cumple 55 años 1:11

Ma ya no ocupa cargos ejecutivos o de nivel de dirección en ninguna de las compañías que cofundó. De hecho, renunció como presidente ejecutivo de Alibaba en 2019. Sin embargo, sigue siendo el mayor accionista individual de Alibaba con casi un 5%, cuyo valor es de aproximadamente 25.000 millones de dólares. Ant Group indicó en documentos regulatorios el año pasado que Ma tiene «el control final» sobre la compañía. Además, se esperaba que su patrimonio personal aumentara después de la oferta pública.

Ma también ha hecho apariciones públicas con frecuencia para hablar sobre su trabajo filantrópico, en el que se centró principalmente tras retirarse de Alibaba. Su publicación más reciente Weibo, plataforma china de redes sociales, tiene fecha del 17 de octubre. Allí incluyó, por ejemplo, comentarios que hizo en un foro educativo en China. Ma también ha sido orador de alto perfil en importantes eventos internacionales como el Foro Económico Mundial.

Sin embargo, fue la última aparición destacada de Ma la que los observadores tecnológicos de China sospechan puso sus negocios en problemas. En una conferencia en Shanghái a finales de octubre, Ma criticó públicamente a los reguladores chinos por sofocar la innovación al ser demasiado reacios al riesgo.

«Lo que necesitamos es construir un sistema financiero saludable, no riesgos financieros sistemáticos», dijo. «Innovar sin riesgos es matar la innovación. No hay innovación sin riesgos en el mundo», insistió.

Días después, los reguladores de China convocaron a los ejecutivos de Ma y Ant Group para que realizaran lo que las autoridades llamaron «entrevistas regulatorias». Y se retiró la OPI. Jeffrey Halley, analista de mercado de Oanda, escribió en ese momento que los comentarios «claramente no resonaron en los pasillos del poder en Beijing».

Las declaraciones oficiales o de la empresa no aclaran si Ma ha asistido a alguna reunión desde entonces con respecto al futuro de sus negocios.

Aunque Ma ha estado fuera del centro de atención, sus empresas dejaron claro que escuchan a Beijing. Ant dijo la semana pasada que apreciaba la «orientación y ayuda» de los reguladores. Esto, después de que Beijing hablara públicamente sobre sus requisitos para la empresa. Y Alibaba se comprometió a finales de diciembre a «cooperar activamente» con los investigadores antimonopolio.

Las amenazas potenciales para los negocios de Ma tampoco se limitan a China. Washington ha estado intensificando su campaña contra las empresas chinas en las últimas semanas, mientras la administración de Trump llega a su fin. Y aunque Alibaba no ha sido un objetivo específico, el secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo verificó el nombre de la empresa a fines del verano pasado cuando instó a las empresas estadounidenses a eliminar la tecnología «no confiable» de propiedad china de sus redes digitales.

La opinión pública sobre Ma en China, mientras tanto, se ha vuelto amarga. Muchas de las respuestas a la publicación de Weibo de octubre de Ma tuvieron un tono particularmente negativo.

«De nuevo, se trata de recursos y minas de cerebros», escribió un usuario de Weibo, en respuesta al uso de Ma de esas palabras para describir a los niños en China y la necesidad de una educación sólida.

Laura He y la redacción de CNN en Beijing contribuyeron a este reporte.