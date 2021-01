La Vía Láctea vista desde Glacier Point Trailside en el Parque Nacional Yosemite, en California.

(CNN) — Prepárate para un año lleno de razones impresionantes para mirar el cielo nocturno.

Habrá lunas llenas, lluvias de meteoros, eclipses y planetas visibles en los cielos de la mañana y la noche en todo el mundo en 2021.

Lluvias de meteoros

La lluvia de meteoros cuadrántidas que tuvo lugar el 3 de enero fue la primera de las 12 lluvias de meteoros de 2021.

Además de tu ubicación, el mayor obstáculo para poder ver las lluvias de meteoros que solo son visibles desde ciertos hemisferios es el brillo de la Luna. Cuanto más llena está la Luna, más difícil es ver los meteoros cruzar el cielo.

Hay que esperar un poco hasta la próxima lluvia de meteoros, las populares Líridas en abril. Las Líridas alcanzarán su punto máximo el 22 de abril y se verán mejor en el hemisferio norte, pero la Luna estará llena en un 68%, según la American Meteor Society.

Las Eta Acuáridas llegarán poco después. Alcanzarán su punto máximo el 5 de mayo, cuando la Luna está llena en un 38%. Esta lluvia se ve mejor en los trópicos del sur, pero de todas maneras habrá una lluvia media para aquellos que se encuentran al norte del ecuador.

Las Delta Acuáridas también se ven mejor desde los trópicos del sur y alcanzarán su punto máximo entre el 28 y el 29 de julio, cuando la Luna esté llena en un 74%.

Curiosamente, otra lluvia de meteoros alcanza su punto máximo esa misma noche: las Alfa Capricórnidas. Aunque esta es una lluvia mucho más débil, se sabe que produce algunas bolas de fuego brillantes durante su pico. Y será visible para las personas a ambos lados del ecuador.

La lluvia de meteoros de las Perseidas, la más popular del año, alcanzará su punto máximo entre el 11 y el 12 de agosto en el hemisferio norte, cuando la Luna esté llena solo en un 13%.

Aquí está el calendario de las lluvias de meteoros para el resto del año, según las previsiones de EarthSky.

8 de octubre: Dracónidas

21 de octubre: Oriónidas

4 a 5 de noviembre: Táuridas del Sur

11 a 12 de noviembre: Táuridas del Norte

17 de noviembre: Leónidas

13 a 14 de diciembre: Gemínidas

22 de diciembre: Úrsidas

Lunas llenas

Como es típico en un año normal, 2021 también tendrá 12 lunas llenas. (El año pasado tuvo 13 lunas llenas, dos de las cuales fueron en octubre).

Aquí están todas las lunas llenas de este año y sus nombres, según The Old Farmer’s Almanac:

28 de enero: Luna de lobo

7 de febrero: Luna de nieve

28 de marzo: Luna de gusano

26 de abril: Luna rosada

26 de mayo: Luna de flores

24 de junio: Luna de fresa

23 de julio: Luna de ciervo

22 de agosto: Luna de esturión

20 de septiembre: Luna de cosecha

20 de octubre: Luna del cazador

19 de noviembre: Luna del castor

18 de diciembre: Luna fría

Eclipses solares y lunares

Este año habrá dos eclipses del Sol y dos de la Luna. Tres de estos serán visibles para algunos en América del Norte, según The Old Farmer’s Almanac.

Un eclipse total de la Luna tendrá lugar el 26 de mayo. Lo podrán ver mejor aquellos que estén en el oeste de América del Norte y Hawai desde las 4:46 a.m ET hasta las 9:51 a.m. ET.

Un eclipse anular de Sol ocurrirá el 10 de junio, visible en el norte y noreste de América del Norte desde las 4:12 a.m. ET hasta las 9:11 a.m. ET. El Sol no quedará completamente bloqueado por la Luna, así que asegñurate de usar lentes de eclipse para ver este evento de manera segura.

El 19 de noviembre habrá un eclipse parcial de la Luna. Quienes estén observando el cielo en América del Norte y Hawai lo verán entre la 1 a.m. ET y las 7:06 a.m. ET.

Y el año termina con un eclipse total del Sol el 4 de diciembre. No se verá en América del Norte, pero aquellos que estén en las Islas Malvinas o Falkland, en el extremo sur de África, la Antártida o el sureste de Australia podrán verlo.

Mercurio, Venus, Marte y otros planetas visibles

Habrá múltiples oportunidades para descubrir los planetas en nuestro cielo durante ciertas mañanas y noches a lo largo de 2021, según la guía planetaria de The Farmer’s Almanac.

Es posible observar la mayoría de los planetas a simple vista, con la excepción del distante Neptuno, pero los binoculares o un telescopio proporcionarán la mejor vista.

Mercurio se verá como una estrella brillante en el cielo de la mañana del 28 de febrero al 20 de marzo, del 27 de junio al 16 de julio y del 18 de octubre al 1 de noviembre. Brillará en el cielo nocturno del 15 de enero al 31 de enero, del 3 de mayo al 24 de mayo, del 31 de agosto al 21 de septiembre y del 29 de noviembre al 31 de diciembre.

Venus, nuestro vecino más cercano en el sistema solar, aparecerá en el cielo oriental en las mañanas del 1 al 23 de enero y en el cielo occidental al anochecer del 24 de mayo al 31 de diciembre. Es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo después de la Luna.

Marte hace su aparición rojiza en el cielo matutino entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre. Será visible en el cielo de la noche entre el 1 de enero y el 22 de agosto.

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno

Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, es el tercer objeto más brillante de nuestro cielo. Se verá en el cielo de la mañana entre el 17 de febrero y el 19 de agosto. Búscalo en las noches del 1 al 9 de enero y del 20 de agosto al 31 de diciembre. Del 8 de agosto al 2 de septiembre son los días en que estará más brillante.

Los anillos de Saturno solo se pueden ver a través de un telescopio, pero el planeta en sí todavía se puede ver a simple vista las mañanas del 10 de febrero al 1 de agosto y las noches del 1 al 6 de enero y del 2 de agosto al 31 de diciembre. Sus días más brillantes serán entre el 1 y el 4 de agosto.

Los binoculares o un telescopio te ayudarán a detectar el resplandor verdoso de Urano en las mañanas del 16 de mayo al 3 de noviembre y las noches del 1 de enero al 12 de abril y del 4 de noviembre al 31 de diciembre. Entre el 28 de agosto y el 31 de diciembre será cuando muestre más brillo.

Y nuestro vecino más distante del sistema solar, Neptuno, será visible a través de un telescopio las mañanas del 27 de marzo al 13 de septiembre y las noches del 1 de enero al 23 de febrero y del 14 de septiembre al 31 de diciembre. Su periodo más brillante será entre el 19 de julio y 8 de noviembre.