Paul Bettany como Vision y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en WandaVision de Marvel Studios para Disney+ (Foto cortesía Marvel Studios)

(CNN Español) — Marvel Studios presenta su primera serie WandaVision, que es una mezcla entre una serie de televisión y una cinta, en donde la audiencia conocerá a la pareja conformada entre Wanda y Vision.

La serie, que se estrena en Disney+, mostrará de una manera divertida, misteriosa y llena de acción a estos personajes (Wanda y Vision) y cómo vivían antes de incorporarse a los Avengers.

Wanda y Vision se acaban de casar y se mudan a un nuevo suburbio en donde conviven con sus vecinos, quienes no saben de sus superpoderes. Esto se desarrolla en los años 50, etapa en la que algunos estadounidenses se mudaron a casas rodeadas de pequeñas bardas blancas a las afueras de las ciudades.

Wanda y Vision, los protagonistas

En información que proporcionó Disney+ a Zona Pop CNN, Elizabeth Olsen habla de la relación de los protagonistas de la historia: “Creo que, al igual que en cualquier gran historia de amor, hay una gran energía que atrae a Wanda y Vision”.

“En esta comedia, los vemos experimentar un estilo de vida hogareño por primera vez. Los vemos experimentar las alegrías y las complicaciones de ser padres, al mismo tiempo que superan el secreto y la desconfianza, pero siempre se unen al final con el vínculo común, el respeto y el amor incondicional de uno por el otro», añade la actriz.

publicidad

Por su parte, Paul Bettany, quien da vida a Vision, habla sobre la primera vez que escuchó sobre WandaVision. “Fue en una visita a Marvel Studios en donde lanzaron esta idea para un programa que es un homenaje a las comedias de situación estadounidenses», dice. «Es una hermosa cajita de rompecabezas que comienzas a abrir. Tan loco y caótico como parece el tráiler, todo tiene una razón. Hay capas sobre capas».

WandaVision, basada en los programas de comedia de los 50

Zona Pop CNN conversó con las actrices Teyonah Parris, que da vida a Monica Rambeau (quien aparece como una niña en Captain Marvel) y con Kathryn Hahn, quien interpreta a la entrometida vecina Agnes que vive en el mismo vecindario de Wanda y Vision.

La serie se desarrolla en la década de 1950 con un look en blanco y negro, justo en la época de la mundialmente conocida serie de comedia I love Lucy. “Creo que eso fue lo más difícil para nosotros, mantener el tono de las series de comedia de la época. Hoy en día, somos más cínicos y en ese entonces era más honesta, solo se buscaba hacer reír”, afirma Kathryn Hahn.

Por su parte, Teyonah, asegura que fue todo un reto hacer una comedia de situación como esta: “Vengo de hacer series como Mad Men y Empire y hacer este formato tan diferente y visualmente especial, con saltos en el tiempo, con audiencia en vivo como se hacía en ese tiempo y ese toque tan especial, ha sido un gran reto”.

La relación entre Captain Marvel, WandaVision y Captain Marvel 2

En Captain Marvel, la audiencia conoció a la pequeña Mónica, quien era muy cercana al personaje central de Carol (Captain Marvel).

En esta serie, se podrá conocer de lleno la evolución, tal y como Teyonah Parris asegura: “Hay un crecimiento muy grande de la Mónica de la cinta a la de la serie. Me basé mucho en lo que la pequeña actriz Akira Akbar hizo con Mónica de niña y tras leer los cómics, decidí darle las características que tiene ahora como joven”.

¿Qué pensarán los fanáticos de WandaVision?

Sin duda alguna, los fanáticos del universo Marvel serán los mejores críticos de la serie. Habrá a quienes les guste, habrá a quienes no y habrá otros que quieran una segunda temporada porque faltan muchas cosas por explorar de los personajes.

Para Hahn, es muy importante lo que ellos piensen: “Ojalá que les guste y la aprecien y sientan la pasión con la que se hizo. Creo que los que son fanáticos de Wanda, quien no ha tenido la oportunidad de ser conocida en las cintas, podrán darse cuenta de sus orígenes que son tan obscuros y quedarán satisfechos”.

Por su parte, Parris asegura que, si no fuera parte de esta serie, y como fan del universo Marvel estaría muy intrigada y complacida: “Lo primero que me preguntaría es cómo todo esto tiene sentido. Lo segundo sería preguntarme cómo encaja el amor que le tengo a Marvel con sus películas y ahora una serie de televisión. Pero realmente me sentiría muy intrigada, curiosa y contenta por saber qué es lo que está sucediendo”.

José Luis Manzur, fanático de los cómics y que ha estado en diversos especiales de Zona Pop CNN, asegura que “WandaVision pinta para ser una serie innovadora, divertida e inteligente, donde al parecer evocarán momentos clásicos de los cómics sin dejar de lado la continuidad del MCU. ¡¡¡Una de las más esperadas del año!!!”.

¿Quién es quién?

Wanda Maximoff – Elizabeth Olsen

Vision – Paul Bettany

Monica Rambeau – Teyonah Parris

Agnes – Kathryn Hahn

Jimmy Woo – Randall Park

Darcy – Kat Dennings

Recuerda que para saber muchas cosas que sucederán en Captain Marvel 2 y conocer más sobre estos personajes, deberás ver WandaVision compuesta de 9 episodios en Disney+ a partir del 15 de enero.