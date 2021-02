Violencia contra la mujer, "la pandemia en las sombras" 1:28

(CNN Español) — La Fiscalía General de Junín informó que el cuerpo de Úrsula Bahillo, de 18 años, fue hallado el lunes a la noche en una zona rural de la provincia de Buenos Aires con lesiones producidas por arma blanca.

En un comunicado, la Fiscalía informó que los familiares de quien era su novio, Matías Ezequiel Martínez, se presentaron en la Estación de Policía Comunal Rojas y declararon que habían recibido un llamado de Martínez, quien les habría dicho que «había cometido un hecho grave», aunque sin precisarlo.

De acuerdo con el comunicado, la policía se dirigió a la zona rural señalada por sus familiares. Allí encontraron a Martínez en su auto y «a corta distancia» estaba el cuerpo de Úrsula.

Martínez intentó escapar, pero la policía lo impidió e incautó su auto, sus celulares y un cuchillo «tipo carnicero, de mango blanco».

El fiscal del caso, Sergio Terrón, dijo a CNN que «está absolutamente probado que Martínez fue el feminicida de Úrsula».

publicidad

Al momento de la aprehensión, las autoridades reportaron que el hombre presentaba lesiones de arma blanca que él mismo se había producido.

El comunicado de la Fiscalía asegura que Martínez trabajaba en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que tiene antecedentes psiquiátricos y le habían retirado el arma de fuego.

Martínez fue trasladado a un centro asistencial donde permanece internado en calidad de detenido.

El fiscal Terrón explicó que Martínez aún no tiene un abogado defensor designado y que lo citará a declarar una vez que reciba el alta.

Por su parte, una de sus hermanas, Loana Martínez, dijo en declaraciones a la prensa local que «va a tener que pagar por lo que hizo».

«Si me matan ya sabes quién fue», escribió Úrsula Bahillo a una de sus amigas

El comunicado de la Fiscalía también señala que Martínez tenía en su contra varias denuncias por amenazas y desobediencia. Estaba citado a declarar el 18 de febrero por una de esas causas. Una de esas denuncias la realizó la madre de Úrsula, Patricia Nasutti, el 28 de enero.

«7 meses me pegó. Me callé siempre hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié», escribió Úrsula por WhatsApp a una de sus amigas.

«Me tienen amenazada de muerte. Por eso tengo miedo», «me rec**ó a palos, pero mal», son otros mensajes que la joven le había enviado a sus amigas antes de morir.

Estos mensajes serán estudiados en la investigación judicial, según confirmó el fiscal Terrón a CNN.

La hermana de Martínez, Loana, dijo a la prensa local que «no veía cosas violentas entre ellos».

Ante estas denuncias, el fiscal del caso le confirmó a CNN que la justicia había dispuesto en enero órdenes perimetrales que le impedían a Martínez acercarse a Úrsula a menos de 200 metros.

Sin embargo, la medida no fue obedecida.

«Si me matan ya sabes quién fue», dice uno de los últimos mensajes de Úrsula Bahillo a una de sus amigas antes de ser hallada muerta.