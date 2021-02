Colombia califica de “absurdas” las declaraciones de Maduro sobre la regularización de migrantes venezolanos

Duque explica por qué crear el Estatuto Temporal de Protección 0:52

(CNN Español) — Colombia rechazó y calificó de “absurdas” las declaraciones del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dijo este miércoles que la protección de Colombia otorgada días atrás a migrantes venezolanos es una “payasería”.

“A partir de su discurso, el régimen ilegítimo y criminal de Nicolás Maduro reafirma su actitud indiferente y cruel frente a la grave realidad humanitaria, económica, política y social que padece la población venezolana”, indicó el gobierno colombiano en un comunicado. “El Estatuto Temporal de Protección al Migrante refleja el compromiso de Colombia para apoyar la reconstrucción de los proyectos de vida de nuestros hermanos venezolanos que se han visto en la necesidad de abandonar su país”, agrega la nota oficial.

Más temprano, Maduro dijo desde Caracas que en Venezuela hay 6 millones de colombianos migrantes y que nunca han necesitado un tratado provisional de protección.

“Nunca han necesitado una payasería de las que Duque está inventando para lavarse la cara con la tremenda agresión al pueblo de Venezuela”, dijo en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores. “Seis millones de colombianos que tienen plenos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a la libertad política; muchos de ellos han cumplido los años para nacionalizarse como venezolanos y tienen la doble nacionalidad”, agregó.

El pasado 8 de febrero, el presidente de Colombia Iván Duque anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección que regularizaría la situación de cientos de miles de inmigrantes indocumentados venezolanos hasta por 10 años. La medida solo aplica para venezolanos que hayan llegado al territorio colombiano antes del 31 de enero de 2021.

En entrevista con CNN, Duque dijo que actualmente en Colombia hay aproximadamente 1,8 millones de migrantes venezolanos, de los cuales alrededor de 800.000 están regularizados.

El mandatario dijo que el otro millón, que ya está en Colombia, se encuentra “en condiciones muy precarias: no tienen la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, no tienen la posibilidad de ir al sistema de salud de manera regular porque tienen que entrar a través del servicio de urgencias, no tienen la posibilidad de vincularse laboralmente formalmente y por lo tanto también terminan abusados o contratados en condiciones de inferioridad frente a los trabajadores colombianos”.

Es importante destacar que muchos de los inmigrantes colombianos que viven en Venezuela fueron objeto de algún tipo de regularización. En la década de los 80 hubo una “matriculación” de extranjeros que les permitió a muchos obtener a la larga la residencia y la ciudadanía posteriormente.

Años después, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, hubo operativos de cedulación de extranjeros.