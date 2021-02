Las reacciones en el mundo del deporte al accidente de Tiger Woods

Tiger Woods, herido en accidente de auto 4:08

(CNN) — El mundo del golf reaccionó a la noticia del accidente automovilístico de Tiger Woods, quien fue sometido a cirugía por «varias lesiones en las piernas». De Jack Nicklaus al PGA Tour, estos son algunos de los mensajes publicados en apoyo al golfista.

Jack Nicklaus dice que está «profundamente preocupado» por Woods

Jack Nicklaus deseó a Tiger Woods una «cirugía exitosa» y dijo que él y su esposa estaban «profundamente preocupados» por Woods.

«Queremos ofrecerle nuestro más sincero apoyo y nuestras oraciones en este momento difícil. Por favor, únanse a nosotros para desear a Tiger una cirugía exitosa y todo lo mejor para una recuperación completa», dijo Nicklaus.

Barbara and I just heard about Tiger’s accident, and like everyone else, we are deeply concerned. We want to offer him our heartfelt support and prayers at this difficult time. Please join us in wishing Tiger a successful surgery and all the best for a full recovery. — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) February 23, 2021

El PGA Tour: Woods contará con «todo nuestro apoyo»

«Tiger está en nuestras oraciones y contará con todo nuestro apoyo mientras se recupera», dijo el PGA Tour en una declaración, en la que señaló que esperaba más información tras la cirugía.

PGA TOUR Statement on Tiger Woods pic.twitter.com/Drmrvw04zI — PGA TOUR Communications (@PGATOURComms) February 23, 2021

Justin Thomas: Duele ver a uno de mis mejores amigos tener un accidente

«Se me revuelve el estómago. Ya sabes, duele ver a uno de tus… ahora uno de mis mejores amigos tener un accidente. Hombre, solo espero que esté bien. Me preocupo por sus hijos, ya sabes. Estoy seguro de que lo están pasando mal», dijo el golfista Justin Thomas, amigo de Woods.

Thomas, el golfista número 3 del mundo, hablaba antes del Workday Championship en Bradenton, Florida.

Presidente del Masters dice que reza por Woods

Fred Ridley, presidente del Masters Tournament de Augusta, Georgia, dijo que la «noticia de su accidente nos preocupa a todos» y que «rezamos por él, por su recuperación completa y por su familia durante este momento difícil».

Ridley también dijo en el tuit que Woods es parte de la «familia del Augusta National».

“Tiger Woods is part of the Augusta National family, and the news of his accident is upsetting to all of us. We pray for him, for his full recovery and for his family during this difficult time.” – Chairman Fred Ridley — The Masters (@TheMasters) February 23, 2021

Woods ha ganado el torneo en cinco ocasiones a lo largo de su carrera, la última en 2019. Ese fue su primer título importante en 11 años y la primera victoria en el Masters desde 2005.

Solo el estadounidense Jack Nicklaus ha ganado más Masters, un total de seis. Woods y Nicklaus son además los únicos que han ganado el Masters en tres décadas diferentes. Woods consiguió consiguió su primer título con 21 años en 1997.

Nike: «Nuestros pensamientos y condolencias están con él y su familia»

Nike, uno de los patrocinadores de Tiger Woods que ha estado junto a él durante casi 25 años, dijo en un comunicado: «Estamos siguiendo las noticias sobre Tiger y nuestros pensamientos y condolencias están con él y su familia en este momento».

Woods firmó el primer contrato de patrocinio de cinco años con Nike en agosto de 1996, por un valor de US$ 40 millones.

En septiembre de 2000, Woods firmó otro contrato con la empresa, esta vez por un valor estimado de US$ 85 millones de dólares, el contrato de patrocinio de mayor valor de la historia del deporte hasta ese momento.

Jugador del PGA Tour Jon Rahm espera que Tiger Woods «pueda salir del hospital caminando»

El jugador del PGA Tour Jon Rahm reflexionó sobre la energía de Tiger Wood como jugador y como persona y dijo que espera que «pueda salir del hospital caminando»

«Hay una atmósfera diferente en un evento cuando Tiger está jugando que cuando no está jugando, y él es así de grande, no importa si incluso los mejores 20 jugadores del mundo están jugando. Si él no está allí, se nota la diferencia», dijo Rahm durante una entrevista con el Golf Channel.

«Es un gran embajador del juego, y parecía que estaba empezando a dar un giro a su vida y tal vez mirando hacia el futuro para retirarse y pasar un gran tiempo con su hijo Charlie. Solo espero, ya sabes, que pueda salir del hospital caminando (palabra inaudible) después de la recuperación, y que pueda seguir jugando con sus hijos y tener una vida normal», dijo Rahm.