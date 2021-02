Gérard Depardieu

París (CNN) — Gérard Depardieu está bajo investigación formal en Francia por presunta violación y agresión sexual, confirmaron fuentes judiciales a CNN. La estrella de cine ha estado bajo investigación desde diciembre del año pasado, dijeron.

La denunciante es una joven actriz que acusó al actor de varias violaciones y agresiones sexuales en el verano de 2018, agregaron las fuentes.

El abogado de Depardieu, Hervé Temime, le dijo a CNN que el actor cuestiona las acusaciones de irregularidades y recuerda la presunción de inocencia y que este caso se abandonó inicialmente en junio pasado. El caso fue reabierto recientemente por el poder judicial.

En 2018, el actor francés fue acusado de violación y agresión sexual por parte de una mujer de 22 años, lo que provocó una «investigación preliminar» según la fiscalía de París.

En el sistema judicial francés, se lleva a cabo una investigación formal si los funcionarios encuentran motivos para seguir adelante con el asunto.

Temime dijo en 2018, cuando Depardieu fue acusado por primera vez, que su cliente estaba «conmocionado» por la acusación y «niega totalmente cualquier agresión, violación y acto criminal».

publicidad

Luego agregó: «Tengo elementos fuertes para demostrar que no hubo delito» y que el delito fue «lo opuesto» a la personalidad de Depardieu.

La denuncia fue presentada el 27 de agosto y fue a la Fiscalía de París el 29 de agosto.

«Lamento que esta investigación no se haya mantenido en secreto como de costumbre», agregó Temime.

También en 2018, Temime confirmó que Depardieu conoce a la mujer que lo acusó, pero negó haber estado con ella durante las fechas mencionadas en la denuncia.

Depardieu es conocido por sus papeles en películas como «Green Card», «The Man in the Iron Mask» y «Life of Pi». También fue nominado a un Oscar en 1991 por su papel principal en «Cyrano de Bergerac».

Vladimir Putin le concedió la ciudadanía rusa después de decir que iba a renunciar a su pasaporte francés en protesta por los planes del gobierno de aumentar los impuestos a los más ricos.