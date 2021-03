Disputan cifras del gobierno de Maduro sobre la pandemia 3:52

(CNN Español) — Facebook congeló temporalmente la página del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la red social tras lo que llamó «reiteradas violaciones» a las políticas de desinformación relacionadas con el coronavirus, dijo un vocero de la empresa este sábado a CNN.

«Removimos un video publicado en la página del presidente Nicolás Maduro por violar nuestras políticas sobre desinformación relacionada a COVID-19 que podría poner a las personas en riesgo», indicó el portavoz.

Agregó: «Debido a reiteradas violaciones de nuestras normas, bloqueamos la página por 30 días durante los cuales solo estará en modo de lectura».

Aunque el vocero no identificó la temática del video que fue removido, la agencia Reuters, que publicó primero la noticia, explicó que el audiovisual tenía relación con el denominado Carvativir, el presunto medicamento milagroso presentado a principios de año por Maduro y que ha sido cuestionado por expertos por carecer de fundamento científico.

«Seguimos las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según las cuales actualmente no existe ninguna medicación que prevenga o cure el virus», explicó el portavoz de Facebook.

publicidad

Este domingo el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información del gobierno de Maduro, comunicó que «rechaza de forma categórica una nueva arbitrariedad por parte de la empresa encargada de la red social Facebook», y agregó que el bloqueo atenta contra los artículos de la Constitución venezolana que enmarcan la libertad de expresión en Venezuela.

La sanción de Facebook se confirma el mismo día que se llevó a cabo una llamada entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En enero pasado, Maduro dijo en una declaración televisada en el canal estatal VTV, sin presentar pruebas, que el Carvativir “neutraliza el 100% del coronavirus”.

CNN se ha comunicado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para obtener sus comentarios sobre el presunto medicamento; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Tras el anuncio de Maduro en enero, María Eugenia Landaeta, jefa de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, dijo sobre el Carvativir que los extractos de plantas “y cosas que están promocionando realmente no tienen ninguna validez científica”. Afirma que hasta que no haya un estudio con alguna buena metodología y que demuestre que eso funciona, esas “curas milagrosas y mágicas no van a funcionar”.

Con información de Osmary Hernández y Florencia Trucco.