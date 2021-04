(CNN) — Después de la temporada récord de huracanes del año pasado, los meteorólogos esperan otra temporada hiperactiva este 2021.

La Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) publicó su pronóstico para la temporada de huracanes del Atlántico de 2021 el jueves y predice que este año nuevamente haya una temporada por encima del promedio.

La CSA pronostica que habrá 17 tormentas con nombre, ocho huracanes y cuatro huracanes poderosos (de categoría 3 o mayor). Todos esos números están por encima del promedio de una temporada típica de 12 tormentas con nombre, seis huracanes y tres huracanes poderosos.

Sin embargo, los promedios están en un proceso de actualización, según Ken Graham, director del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

«Tendremos esos nuevos promedios de cara a la temporada. De hecho, en las próximas semanas vamos a dar a conocer esa información», dice Graham.

UPDATED: The bar has been raised… when we mention the average number of named storms, hurricanes, & major hurricanes, we're typically referring to a recent 30-year "climate normal". We've been using 1981-2010, but now we have 1991-2020, and the counts have increased by 12-19%. pic.twitter.com/GhPoLfCK8x

— Brian McNoldy (@BMcNoldy) February 18, 2021