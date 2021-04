Investigan a Giuliani: allanan su apartamento y oficina 3:30

(CNN) — El presidente Joe Biden dijo el jueves que no le habían avisado que el miércoles se haría un registro del apartamento y la oficina de Rudy Giuliani, una medida extraordinaria en el marco de la investigación del Departamento de Justicia sobre quien fue el abogado del expresidente Donald Trump.

Al ser consultado sobre si le habían avisado antes del registro, Biden contestó de manera enfática a NBC News: «Te doy mi palabra, no».

Y luego agregó: «Hice una promesa: no interferiría de ninguna forma, daría órdenes ni trataría de detener ninguna investigación que tuviera el Departamento de Justicia de ninguna manera. Me enteré anoche cuando el resto del mundo se enteró, palabra. No tenía idea de que esto estaba en marcha».

Biden dijo que no le habían informado sobre ninguna investigación del Departamento de Justicia en curso. Además aclaró que no estaba «pidiendo ser informado». Luego criticó al Gobierno de Trump por «politizar tanto el Departamento de Justicia».

«No es el papel del presidente decir quién debe ser procesado, cuándo debe ser procesado, quién no debe ser procesado, ese no es el papel del presidente. El Departamento de Justicia es el abogado del pueblo, no el abogado del presidente», dijo.

Agentes federales ejecutaron órdenes de registro en el apartamento y la oficina de Giuliani en Manhattan. Además ejecutaron una orden contra una aliada del exalcalde de Nueva York. Los registros tuvieron lugar en el marco de una investigación criminal por parte de fiscales federales que ha estado en marcha durante más de dos años.

La investigación sobre Rudy Giuliani

Giuliani, quien se desempeñó como abogado personal de Trump, ha sido el centro de una investigación vinculada a sus actividades en Ucrania. Esto incluye si realizó actividades ilegales de lobby para funcionarios ucranianos mientras promovía una investigación vinculada al principal rival político de Trump, Biden, según informó CNN. Giuliani no ha sido acusado y ha negado haber actuado mal.

El miércoles, un abogado de Giuliani, Robert Costello, dijo que la orden describía una investigación sobre una posible violación de las leyes de lobby extranjero. Y que buscaba comunicaciones entre Giuliani y otras personas, entre ellas un excolumnista de The Hill, John Solomon.

Como parte de la misma investigación, los agentes también ejecutaron una orden de registro en la casa de la abogada Victoria Toensing, aliada de Giuliani, dijo un portavoz de Toensing. Una persona con información sobre el tema aclaró que la casa en sí no se registró, pero que entregaron un teléfono.

Una orden de registro para un abogado como Giuliani requeriría la aprobación desde los niveles más altos del Departamento de Justicia, probablemente de la fiscal general adjunta Lisa Monaco o el fiscal adjunto interino que sirvió antes de su confirmación, de acuerdo con las pautas del departamento.

Antes de las declaraciones de Biden a NBC, funcionarios de la Casa Blanca habían dicho que el Departamento de Justicia no dio un aviso previo de las órdenes.

Biden hizo estas declaraciones durante una entrevista con el corresponsal de NBC Craig Melvin que se va a transmitir completa el viernes por la mañana. La conversación duró unos 30 minutos, según Melvin.

Erica Orden y Paula Reid de CNN contribuyeron a este reporte.