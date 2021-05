(CNN Español)– Las Grandes Ligas de Béisbol, MLB, aprobaron a siete equipos, entre ellos los Marlins de Miami, para que diseñaran un uniforme que los conectara con la cultura de su ciudad. Después de estar trabajando en este proyecto por un largo período, el equipo decidió que honraría a una organización que significó y todavía significa mucho para la comunidad del béisbol.

For la cultura. For our city. This is Legacy. #JuntosMiami pic.twitter.com/2DjcVZeUni

— Miami Marlins (@Marlins) May 17, 2021