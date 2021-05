(CNN) — El príncipe William, duque de Cambridge, criticó a la BBC por contribuir «significativamente al miedo, paranoia y aislamiento» que sintió su difunta madre, la princesa Diana, en los años previos a su muerte, en una rara declaración cargada de emociones de un miembro de la realeza contra la emisora pública.

Los comentarios del duque se producen después de que la BBC ofreciera una disculpa incondicional por la controvertida entrevista de 1995 del periodista de la BBC Martin Bashir con Diana, en la que detallaba la ruptura de su relación con el príncipe Carlos. Una investigación descubrió que utilizó métodos «engañosos» para asegurar la entrevista histórica.

El duque también acusó a la BBC de comercializar una «narrativa falsa» sobre su madre.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021