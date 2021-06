Ya no podrás comprar un Tesla con bitcoin 1:03

(CNN Business) — Agrega a Tesla a la lista de artículos que están costando más dinero durante la pandemia.

La semana pasada Tesla elevó el precio de su auto Model 3 unos US$ 2.000 y ahora cuesta US$ 39.990 para el modelo base, según una comparación de su sitio web en el archivo de internet Wayback Machine. Tesla también elevó el precio del SUV Model Y en US$ 5.000 y ahora cuesta US$ 51.990.

Cuando un fanático de Tesla cuestionó los aumentos de precios en Twitter, Musk respondió que los aumentos de precios estaban fuera de su control.

«Los precios aumentan debido a la gran presión de precios de la cadena de suministro en toda la industria», tuiteó. «Materias primas especialmente».

Los precios de los automóviles, tanto nuevos como usados, están en niveles récord en toda la industria, pero eso generalmente se atribuye a una combinación de fuerte demanda y una escasez de vehículos para la venta debido a los cierres de la planta causados por una escasez de chips de computadora.

Musk dijo a los inversores en abril que la escasez de chips de computadora era un «gran problema». Tesla no construyó ninguno de sus modelos más caros —el Model S y el Model X— durante el primer trimestre, ya que dirigió las fichas que tenía al Model 3 y Model Y. Todavía no ha reanudado las entregas de ninguno de los dos autos, aunque es prometedor una vez más que las entregas se reanuden pronto para el Model S.

Los chips de ordenador no son la única materia prima que está escasa y su precio en aumento. Los precios del litio, un material clave utilizado en las baterías EV, se han más que duplicado en los mercados comerciales. El cobalto, otro material clave para las baterías, también es muy alto, aunque se ha retirado de un máximo a principios de este año.

Se desconoce cuánto está pagando Tesla por esas materias primas en virtud de sus contratos de proveedores. Lo mismo es cierto para los metales utilizados en otras partes del automóvil, como el acero, el aluminio y el cobre, que también han visto aumentar los precios negociados en los mercados públicos. Incluso se informa que los neumáticos escasean en toda la industria.

Tesla planea aumentar la producción en más del 50% este año, y por lo tanto está aumentando su demanda de baterías en la misma cantidad. Y los fabricantes de automóviles tradicionales también están aumentando la producción de vehículos eléctricos y, por lo tanto, de baterías de vehículos eléctricos.

Tesla está tratando de controlar los costos donde puede. La compañía eliminó recientemente características en el Model 3 y el Model Y, como el soporte lumbar para el asiento del pasajero delantero. Musk dijo que los datos de Tesla muestran que la función no se usa muy a menudo, y por lo tanto no valió la pena el costo o el peso adicional.

Tesla aún no ha subido los precios de sus dos coches más caros, el SUV Model S y model X.