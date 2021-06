Disney+ estrena opción para ver contenido con amigos 1:12

(CNN Español) — Tras un año y medio sin lanzar contenido nuevo de Marvel, Disney arrancó la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) con el estreno de “WandaVision”, seguido por “The Falcon and the Winter Soldier”, y ahora llega el turno de «Loki», serie que retoma un cabo suelto de “Avengers: Endgame” y que puedes ver junto con tus amigos —a distancia— con la función de GroupWatch de Disney+.

Disney+ aprovechó el estreno de «Loki» para recordarle a los seguidores del MCU que en un mes se estrena la siguiente serie de Marvel, «Black Widow«, que debutará en la plataforma por streaming y en cines al mismo tiempo.

Hoy se estrenó #Loki y en exactamente UN mes, tendremos a #BlackWidow. Todo es felicidad en el UCM. pic.twitter.com/KeHcitcZvJ — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) June 9, 2021 publicidad

La serie de “Loki” protagonizada por Tom Hiddleston ya se puede ver en Disney+, servicio de streaming que cuenta con más de más de 100 millones de suscriptores. Y al igual que con “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, Disney lanzará un nuevo capítulo por semana aunque estos se estrenarán en miércoles —y no en viernes— porque, según palabras del propio Hiddleston, los «miércoles son los nuevos viernes».

Esta anticipación te brinda suficiente tiempo para organizar una función de GroupWatch de Disney+ para ver este estreno de Marvel virtualmente con tus amigos o familia.

En septiembre de 2020, Disney+ integró la función de GroupWatch, después de que Netflix Party y Amazon Prime Watch Party ganaran popularidad durante la pandemia de covid-19.

A continuación te explicamos cómo organizar una ida al cine virtual con GroupWatch.

Cómo crear un GroupWatch

Esta función de Disney+ te permite ver contenido con hasta seis de tus amigos y familiares aunque estén en diferentes lugares, pero siempre y cuando estén en el mismo país. Para iniciar una sesión únicamente deberás:

Iniciar sesión en Disney+ Seleccionar el contenido que quieres compartir Seleccionar el ícono de GroupWatch Dar clic en el botón de más (+) Copiar el link Enviarlo directamente a tus amigos y familiares

Los participantes de una sesión de GroupWatch pueden utilizar reacciones con emojis para interactuar con otros, pero Disney no integró la función de chat como lo hicieron otros servicios.

La suscripción mensual al servicio por streaming de Disney+ tiene un costo de US$ 8 en EE.UU., 159 pesos mexicanos en México, 385 pesos argentinos en Argentina y 23.900 pesos colombianos en Colombia.