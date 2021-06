(CNN) — Durante décadas, los historiadores y científicos creyeron que la Antártida fue descubierta por primera vez por europeos y estadounidenses. Pero según un nuevo estudio, es posible que hayan sido los indígenas maoríes de Nueva Zelandia los que vieron por primera vez el paisaje helado.

Los viajes maoríes al continente más austral pueden haberse remontado al siglo VII, mucho antes de que los europeos llegaran allí a principios del siglo XIX, según una investigación publicada esta semana en el Journal of the Royal Society of New Zealand.

El primer avistamiento confirmado de la Antártida continental se ha atribuido durante mucho tiempo a una expedición rusa en 1820, y el primer registro de una persona que pisó la Antártida se le atribuye a un explorador estadounidense en 1821.

Pero las excursiones de los navegantes polinesios a las aguas antárticas datan más adelante se remonta a hace unos 1.320 años, una rica historia que se ha visto eclipsada por la de la exploración europea, según el estudio.

«Encontramos que las narrativas polinesias del viaje entre las islas incluyen el viaje en aguas antárticas de Hui Te Rangiora y su tripulación en el barco Te Ivi O Atea, probablemente a principios del siglo VII», dijo la investigadora principal y bióloga conservacionista Priscilla Wehi.

El estudio se basa en las tradiciones orales y narrativas compartidas dentro de la comunidad maorí, y las tallas maoríes, que según los investigadores representan tanto a viajeros como a conocimientos de navegación y astronómicos.

Los investigadores también encontraron una gran cantidad de «literatura gris» existente (investigación realizada fuera de los canales académicos y comerciales tradicionales) que no se había examinado adecuadamente.

«Cuando lo juntas, está muy claro, hay una historia muy larga de conexión con la Antártida», dijo Wehi. «Los maoríes participaron en muchos roles diferentes y de muchas formas diferentes en términos de la Antártida».

El estudio desafía las ideas preconcebidas comúnmente sostenidas en torno al conocimiento maorí sobre la Antártida, tanto en el pasado como en el presente, dijo el coautor Billy van Uitregt.

«Hay muchos maoríes trabajando en la Antártida como investigadores, participando en los barcos pesqueros de Nueva Zelandia en el Océano Austral», dijo. «Muchos maoríes tienen este tipo de experiencia vivida y física de los paisajes terrestres y marinos de la Antártida».

Según Wehi, mirar el pasado a través de diferentes perspectivas muestra que la historia es «multidimensional».

«La contribución de muchos grupos subrepresentados, desde los pueblos indígenas hasta las mujeres, se hace visible, y ese ciertamente es el caso de la historia antártica», dijo.