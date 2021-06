Demandan a Pornhub por difundir contenido sexual no consensual.

Nueva York (CNN Business) — Decenas de mujeres demandaron este jueves a Pornhub y a su empresa matriz, argumentando que el sitio se benefició a sabiendas de los videos que mostraban violaciones, explotación sexual infantil, trata de personas y otros contenidos sexuales no consensuales.

La demanda civil sostiene que la empresa matriz de Pornhub, MindGeek, una de las mayores compañías de pornografía en línea, es una «empresa criminal clásica» con una estructura empresarial creada para monetizar el contenido sexual no consensual, acusaciones que Pornhub niega.

La demanda fue presentada por Brown Rudnick LLP en nombre de 34 presuntas víctimas de explotación sexual, violación y trata de personas, incluyendo a menores de edad, y busca daños y perjuicios y protección para los demandantes.

MindGeek es propietaria de más de 100 sitios web pornográficos, productoras y marcas como Pornhub, RedTube, Tube8 y YouPorn. Entre sus diversas plataformas, la empresa acumula 3.500 millones de visualizaciones al mes, dijeron los abogados en un comunicado de prensa.

Michael Bowe, el abogado que representa a las presuntas víctimas, dijo en una conferencia telefónica con los periodistas que la industria de la pornografía en línea «ha operado como un barrio rojo de comercio de la vieja escuela en el que no se han hecho cumplir las reglas que sí se aplican y deberían aplicarse».

«Este es un caso sobre violación, no sobre pornografía», dice la denuncia.

publicidad

Las mujeres acusan a Pornhub de beneficiarse de los videos publicados sin su consentimiento. La demanda incluye solamente una demandante nombrada, mientras que las otras 33 mujeres solicitaron permanecer en anonimato.

Una demandante anónima en la llamada dijo que un video publicado de ella en Pornhub arruinó su vida.

«Es hora de que las empresas y los individuos que se han beneficiado de contenidos no consensuales e ilegales sean responsables de su delito», dijo la demandante. «Me uní a la demanda porque busco justicia para mí y para las innumerables víctimas que no levantan la voz».

En una declaración a CNN Business, Pornhub dijo que está revisando e investigando la queja. Aunque «se toma en serio todas las quejas relacionadas con el abuso de su plataforma, incluidas las de los demandantes en este caso», niega las acusaciones sobre la estructura de la empresa.

«Las acusaciones de la denuncia de hoy de que Pornhub es una empresa criminal que trafica con mujeres y que está dirigida como ‘Los Soprano’ son totalmente absurdas, completamente imprudentes y categóricamente falsas», escribió Pornhub.

Bowe dijo que tiene la esperanza de que el caso sea «un momento decisivo» para la industria de la pornografía en línea, que «simplemente no ha sido objeto de suficiente vigilancia», dijo.

La demanda es la más reciente de una serie de acusaciones contra Pornhub y MindGeek.

En diciembre, Mastercard, Visa y Discover bloquearon a los clientes el uso de sus tarjetas de crédito para realizar compras en Pornhub después de que una columna del diario The New York Times acusara al sitio de mostrar abusos a menores y comportamientos sexuales no consensuados. Pornhub rechazó esas acusaciones, calificándolas de «irresponsables y rotundamente falsas».

Tras esta acción, Pornhub implementó nuevas políticas de seguridad en su plataforma en diciembre. Las nuevas políticas aseguraban que solo los usuarios verificados pueden publicar en el sitio, que los videos en el sitio no pueden ser descargados y prometían un informe de transparencia, entre otros cambios. En febrero, el sitio introdujo más medidas de verificación, moderación y detección.