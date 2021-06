Académica: Putin y Biden podrían retomar tema de armas 2:34

(CNN) — El Gobierno de Biden se está preparando para imponer sanciones adicionales a Rusia por el envenenamiento del líder opositor encarcelado Alexey Navalny, dijo el domingo el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

«Estamos preparando otro paquete de sanciones para aplicar en este caso», dijo Sullivan a Dana Bash, de CNN, en «State of the Union». «Hemos demostrado en todo momento que no vamos a hacer concesiones, ya sea sobre SolarWinds, o sobre la interferencia electoral, o sobre Navalny cuando se trata de responder a las actividades perjudiciales de Rusia».

Sullivan dijo que las sanciones llegarán una vez que EE.UU. pueda «asegurarse de que estamos apuntando a los objetivos correctos», y añadió: «Cuando lo hagamos, impondremos más sanciones con respecto a las armas químicas».

Los comentarios de Sullivan se producen días después de la cumbre de tres horas que el presidente Joe Biden mantuvo en Ginebra con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que culminó su primera gira por el extranjero desde que asumió el cargo. Tanto Biden como Putin describieron la reunión como generalmente positiva, pero sin ningún avance importante. Y Biden, que desde entonces ha vuelto a su agenda en casa, ha dicho que la prueba del progreso con Rusia llegará más adelante, cuando los resultados de su diplomacia se confirmen.

Biden dijo, la semana pasada, que durante su reunión advirtió a Putin de las consecuencias de que Navalny muriera en prisión, y dijo a los periodistas: «Le dejé claro que creo que las consecuencias de eso serían devastadoras para Rusia».

El Gobierno de Biden impuso en marzo una serie de sanciones a funcionarios y entidades rusas por el envenenamiento y el encarcelamiento.

Las acciones, llevadas a cabo en coordinación con la Unión Europea, que también ha impuesto sanciones, representan la primera medida significativa contra Moscú desde que Biden asumió el cargo.

A la pregunta de Bash, más adelante en la entrevista, sobre si habrá acciones contra China mientras Estados Unidos investiga los orígenes del covid-19, Sullivan dijo: «En este momento no vamos a lanzar amenazas ni poner un ultimátum».

«Lo que vamos a hacer es seguir recabando apoyos en la comunidad internacional», dijo Sullivan. «Y si resulta que China se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales, tendremos que considerar nuestras respuestas en ese momento, y lo haremos de común acuerdo con aliados y socios».

Sullivan también se refirió a la elección del jefe del poder judicial ultraconservador Ebrahim Raisi en la presidencia en Irán, diciendo que probablemente no tendría un impacto importante en las negociaciones nucleares con el país porque el líder supremo no cambió.

Estados Unidos, dijo Sullivan, está «mostrando a Irán que si decide no negociar de buena fe y reasumir sus obligaciones nucleares, no será solo Estados Unidos sino la comunidad internacional la que los aísle».

Y añadió: «Los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos no cambian. Nuestro interés de seguridad nacional es impedir que Irán llegue a adquirir un arma nuclear. Creemos que la diplomacia, y no la acción militar, es la mejor manera de lograrlo».