"Te llevo conmigo" fue dirigida por la directora, documentalista estadounidense y nominada al Oscar - Heidi Ewing (Foto Sony Pictures)

(CNN Español) -- La cinta ganadora en el Festival de Sundance 2020 "Te llevo conmigo" (“I Carry You with Me”) cuenta la historia de Iván y Gerardo, quienes son pareja, y en la búsqueda del sueño americano cruzan la frontera de México y Estados Unidos para establecerse en Nueva York.

Bajo la dirección de la documentalista estadounidense Heidi Ewing, nominada al Oscar, la película está basada en la historia de dos amigos de la propia Ewing, quien, además, con este filme hace su debut en el género de ficción.

Los actores Armando Espitia y Christian Vázquez y la directora de la película dialogaron desde Nueva York con Zona Pop CNN para darnos más detalles de la cinta.

"Es una historia real que me atrajo. Está basada en la vida de mis amigos Iván y Gerardo, que viven en Brooklyn. Me parecía imposible que todos esos temas tan bonitos e importantes pudieran coincidir en una película", cuenta Ewing.

Una historia de sueños y amor basada en una historia real

Iván (Armando Espitia) es un aspirante a chef impulsado por la presión social y el deseo de superación. Deja a su familia en México y a su alma gemela, Gerardo (Christian Vázquez), para iniciar un duro viaje en busca de sus sueños que lo llevará a Nueva York, donde transitará su vida como trabajador indocumentado y nada volverá a ser igual.

"La historia habla de la homofobia y si nos vamos más profundo habla del machismo y de la función que juega en las familias mexicanas hoy en día. Las familias muestran mucho amor, pero es la cultura y la ignorancia lo que hace operar el machismo", dice Espitia.

Uno podría pensar que la cercanía de los protagonistas de carne y hueso de esta historia facilitaría el trabajo en la filmación, al contar lo que vivieron o sintieron en momentos específicos. Sin embargo, en este caso no fue así. La directora no los presentó sino hasta después de finalizado el rodaje.

"Heidi nunca nos los presentó y creo que fue muy acertado de su parte, porque estábamos representando una memoria emocional. La cinta tiene esta nostalgia de extrañar a la familia, lo que se tuvo que dejar atrás. Fue un misterio que teníamos que resolver todos los días. Heidi encontró una esencia en nosotros que necesitaba. Yo quería conocer a Gerardo y tener alguna referencia de él", explica Vázquez.

Ganadora en Sundance

El Festival de Cine de Sundance es el principal en el circuito independiente. Proyectar una cinta allí y ganar reconocimientos es la gran ambición de las historias proyectadas. "Te llevo conmigo" obtuvo los premios Innovador Next y Audience Next.

"Mucha gente no sabía hasta los créditos finales que habían visto a los verdaderos Iván y Gerardo, porque sus diálogos son naturales a manera de documental. Esto lo filmé mucho antes de la cinta en donde está incluido el género de ficción. Me sorprendió mucho que la gente no se diera cuenta. No fue mi intención. Busqué mezclar ambos géneros", asegura la directora nominada al premio Oscar en 2006 por el documental "Jesus Camp".

"Cuando vimos la película por primera vez estábamos en Sundance Christian, agarrados de la mano. Lloramos, viendo cómo la audiencia reaccionaba. Yo estaba muy conmovido. Hay escenas que son muy fuertes y al ver lo conmovida que estaba la gente en esa ocasión fue una sensación maravillosa", recuerda Armando.

"Te llevo conmigo" se puede ver por el momento solo en algunas ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles, así como en México. Aún no hay fecha de estreno en el resto de América Latina.

