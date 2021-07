Causas detrás de las inusuales protestas en Cuba 4:49

(CNN Español) -- Las inusuales protestas en Cuba contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel ocuparon buena parte del debate en Chile entre los aspirantes presidenciales del espacio de izquierda Apruebo Dignidad.

Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Daniel Jadue, del Partido Comunista, volvieron a enfrentar sus posturas este domingo rumbo a las primarias del 18 de julio.

Las posiciones sobre los derechos humanos en Cuba

"Nosotros somos partidarios del derecho a la manifestación pacífica en todas partes del mundo, incluido Cuba", señaló Jadue. "Yo no tengo antecedentes suficientes que digan que hoy hay violaciones a los derechos humanos en estas manifestaciones. Veo que allá se protegen las manifestaciones bastante mejor que acá —en Chile—. Hasta el día de hoy, no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba, ninguna persecución, ningún asesinado", afirmó el precandidato comunista, comparando las protestas actuales en las calles de Cuba con la situación vivida en Chile en octubre de 2019.

Tras varios minutos de discusión, Jadue afirmó que "si se acreditan las violaciones a los derechos humanos en Cuba, por supuesto que las condeno". Posteriormente, y ante la insistencia de la pregunta de si alguna vez hubo o no violaciones a los derechos humanos en Cuba, el candidato comunista finalizó: "por supuesto que sí".

Por su parte, el aspirante frenteamplista Gabriel Boric afirmó que se solidariza “con el pueblo cubano, que hoy día se está manifestando en contra del gobierno. Tengo un solo estándar en materia de violaciones a los derechos humanos: son inaceptables".

Legalización de drogas y otros temas del debate

En la agenda del debate también destacaron varios temas de gobernabilidad, seguridad ciudadana, orden público, política exterior y economía, además de un posible indulto a los "presos de la revuelta social" de Chile.

Respecto de la propuesta de legalizar la cocaína y la pasta base, Jadue señaló que "en una fase posterior sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado, de tal manera poder anticipar el consumidor conflictivo pero además ocupar la plata que hoy se bota en la guerra contra el narco, que es una guerra fracasada que hasta los creadores asumen que es una guerra fracasada".

Durante la jornada de este lunes, Jadue aclaró a través de sus redes que solo se refería a la cocaína y no a otras drogas.

Solo "estoy a favor de la legalización del autocultivo de la cannabis, creo que uno puede dialogar y discutir despenalización futura de otras drogas. No está dentro de nuestro programa en esto momento. Sin embargo, lo más importante es irle quitando terreno al narco y eso se quita con presencia del Estado", dijo en el debate por su parte Gabriel Boric.

Este lunes se realizará un nuevo debate, esta vez con los precandidatos de derecha de la coalición Chile Vamos: Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (IND) y Mario Desbordes (RN y PRI).