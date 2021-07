Nuevas medidas contra el covid-19 en Panamá (mayo) 3:44

(CNN Español) -- La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la cuarentena por género y el toque de queda por hora según el último número del documento de identidad personal. La medida se había implementado en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a principios de junio de 2020 como restricción de movilidad por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, la decisión de la Corte, que se dio a conocer el lunes después de un año y cuatro meses de crisis sanitaria en Panamá, "no censuró las medidas por sí mismas". En un comunicado, el órgano judicial explicó "que las medidas demandadas materialmente afectaban o restringían libertades y derechos humanos, por lo que un ministro no tiene facultad o atribución para tomarlas".

"Una resolución ministerial, como la que hoy ocupa nuestra atención, no es el instrumento normativo idóneo para tomar medidas como las que están insertas en el acto cuestionado. En ese sentido, por tratarse de la reglamentación de un código (en este caso sanitario), debe hacerse por medio de un decreto ejecutivo", detalla el documento.

El fallo provocó múltiples reacciones. Con la decisión a estas alturas, el abogado Ernesto Cedeño comparó a la injusticia con la justicia tardía, pero a pesar de ello destacó que queda un precedente.

Quienes no se vacunen se contagiarán, según infectólogo

"Lanza un fundamento para que el Ministerio de Salud jamás, en el futuro, a través de una resolución ministerial pueda restringir una garantía constitucional. Si va a aplicar el Código Sanitario, debe acudir al poder ejecutivo y es a través de un decreto ejecutivo que se puede restringir una garantía de manera provisional, momentánea, mientras dura una pandemia", explicó el jurista a CNN.

La Cámara de Comercio le pide al gobierno que "reaccione" tras el fallo sobre la cuarentena en Panamá

El fallo se produce justo cuando en los últimos días la Cámara de Comercio de Panamá advirtió que "la situación económica supera a la situación sanitaria".

El presidente de ese gremio, José Ramón Icaza, dijo en conferencia de prensa que espera que el gobierno, producto del fallo de la Corte Suprema de Justicia, "reaccione y proceda al levantamiento de las distintas medidas de restricción de movilidad que ha implementado en el país".

¿Cómo puede cambiar la economía latinoamericana?

"Nosotros como Cámara de Comercio hemos indicado, y este fallo fortalece nuestra postura, de la necesidad del levantamiento inmediato de las restricciones de movilidad, del toque de queda y de cuarentenas, pero también de la importancia de respetar los derechos fundamentales del ciudadano, del panameño, en cuanto a la movilidad en el país", expresó el empresario.

Este martes, en el informe semanal televisado en cadena nacional para presentar la situación de la pandemia en el país, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que "no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar", al explicar que “la lucha con el covid-19 nos ha obligado a buscar un equilibrio entre la salud, la economía y la paz social, y ha demostrado técnica y científicamente que las medidas que se han tomado por el gobierno nacional han dado resultados".