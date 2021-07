Muertes en India por covid-19 serían 10 veces mayores 3:04

Nueva Delhi (CNN) -- Más de dos tercios de la población de India pueden tener anticuerpos contra el covid-19, según una nueva evaluación serológica publicada este martes, que proporciona aún más evidencia de que el virus puede haberse propagado mucho más ampliamente de lo que sugieren las cifras oficiales.

Aproximadamente el 67,6% de los indios evaluados mayores de 6 años mostraron anticuerpos, según el estudio nacional, que fue realizado entre junio y julio por el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR), administrado por el gobierno. La encuesta cubrió 70 distritos en 21 estados, con 28.975 participantes.

Nuestro sistema inmunológico desarrolla anticuerpos inducidos por la vacunación o en respuesta a una infección. La mayoría de los participantes de la encuesta, el 62%, no había recibido una vacuna; alrededor de una cuarta parte había recibido su primera dosis.

Millonarios ganan más en la pandemia, según Bloomberg 0:56

El estudio marca un salto espectacular con respecto a hace unos meses: a principios de año, menos de una cuarta parte de los participantes mostraban anticuerpos, según la última encuesta serológica nacional.

Pero en los meses entre las dos encuestas, la India fue devastada por una segunda ola masiva, que abrumó el sistema médico y dejó a personas muriendo fuera de los hospitales, esperando oxígeno o una cama disponible. La ola duró de abril a junio, infectó a millones y mató a decenas de miles.

publicidad

Los hallazgos del estudio, combinados con una lenta vacunación, plantean preocupaciones sobre la posibilidad de una tercera ola de infecciones, según el director general del ICMR, Balram Bhargava.

"Más de la mitad de los niños (de 6 a 17 años) fueron seropositivos y la seroprevalencia fue similar en las áreas rurales y urbanas", dijo, pero "los estados, distritos y áreas sin anticuerpos corren el riesgo de ondas de infección", lo que significa que alrededor de 400 millones de personas seguirán siendo vulnerables si llega una tercera ola.

Millonarios ganan más en la pandemia, según Bloomberg 0:56

La inmunidad activa, que significa protección contra una enfermedad, a menudo se mide por la presencia de anticuerpos, proteínas en la sangre, producidas por el sistema inmunológico para ayudar a combatir infecciones, adquiridas a través de una infección previa o vacunación.

Las vacunas se han recuperado en los últimos dos meses después de que la segunda ola comenzó a disminuir, pero el país aún no se acerca a sus objetivos. Hasta ahora, solo el 6,35% de los 1.380 millones de habitantes de la India han sido completamente vacunados, según datos de la Universidad Johns Hopkins (JHU).

Y el país aún se está recuperando de la segunda ola. Aunque las nuevas infecciones diarias y el número de casos activos han disminuido constantemente, los funcionarios del gobierno ahora advierten repetidamente al público contra la complacencia.

"Me gustaría enfatizar hoy que en los pueblos en las colinas y en los mercados, las grandes multitudes que no usan mascarillas ni siguen los protocolos es un tema de gran preocupación", dijo el primer ministro Narendra Modi la semana pasada, luego de que aparecieran fotos de turistas burlándose de los protocolos del covid en las ciudades de destino vacacional. "Esto no está bien".

1 de 23 | Umar Farooq llora en la tumba de su madre, quien murió de coronavirus, después de su entierro en un cementerio en Srinagar el 26 de abril de 2021. TAUSEEF MUSTAFA / AFP a través de Getty Images. 2 de 23 | Trabajadores de la salud rechazan una ambulancia en la entrada principal del Hospital Lok Nayayak Jaiprakash en Nueva Delhi el domingo 25 de abril. Muchos hospitales de la capital enfrentan escasez de suministros. Narayan / Bloomberg / Getty Images 3 de 23 | Una pariente de una víctima de covid-19 es consolada por otro durante una cremación en Jammu el 25 de abril. Channi Anand / AP 4 de 23 | La gente espera para recargar sus cilindros de oxígeno en una estación de recarga en Allahabad el Sábado 24 de abril Sanjay Kanojia / AFP / Getty Images 5 de 23 | Un hombre inspecciona una sala de cuidados intensivos después de que estalló un incendio en un hospital de covid-19 en Virar el viernes 23 de abril. Al menos 13 pacientes de covid-19 murieron. Rajanish Kakade / AP 6 de 23 | Esta foto aérea, tomada con un dron, muestra una cremación masiva en Nueva Delhi el jueves 22 de abril. Danish Siddiqui / Reuters 7 de 23 | Ambulancias que transportan pacientes de covid-19 hacen fila frente a un Hospital del gobierno en Ahmedabad el 22 de abril. Ajit Solanki / AP 8 de 23 | La gente hace fila para recibir vacunas en un estadio cubierto en Guwahati el 22 de abril. Biju Boro / AFP / Getty Images 9 de 23 | Varias piras funerarias se queman en Nueva Delhi el 21 de abril. AP 10 de 23 | Una pariente de una víctima de covid-19se llora durante una cremación en Nueva Delhi el martes 20 de abril. Naveen Sharma / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 11 de 23 | Agentes de policía patrullan una calle desierta en Nueva Delhi el 20 de abril. La ciudad está cerrada hasta el 3 de mayo. Ganesh Chandra / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 12 de 23 | Letreros informan a las personas que un centro de vacunación en Mumbai se quedó sin vacunas el 20 de abril. Rafiq Maqbool / AP 13 de 23 | Trabajadores migrantes se agolpan en la estación de autobuses de Kaushambi el 19 de abril tratando de regresar a casa después de que se anunció una orden de confinamiento en la capital. Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images / LightRocket / Getty Images 14 de 23 | Una mujer espera recibir una vacuna de covid-19 en Mumbai el 18 de abril. Rafiq Maqbool / AP 15 de 23 | Familiares de una víctima de covid-19 lloran por su ser querido afuera de un hospital gubernamental en Ahmedabad el 17 de abril. Ajit Solanki / AP 16 de 23 | Trabajadores migrantes hacen fila en una estación de tren para salir de Mumbai antes del confinamiento del 14 de abril. Stringer/Getty Images 17 de 23 | La gente se reúne en una mezquita de Srinagar el primer día de Ramadán el 14 de abril. Tauseef Mustafa / AFP / Getty Images 18 de 23 | Un sacerdote hindú le pone una mascarilla a un ídolo de la diosa Ashapura durante las celebraciones de Navaratri en Beawar el 13 de abril .Sumit Saraswat / Pacific Press / LightRocket / Getty Images 19 de 23 | Hombres hindúes se adentran en el río Ganges durante el festival religioso Kumbh Mela el 12 de abril. La gente también llenó las calles de Haridwar para lo que es la peregrinación religiosa más grande de la Tierra, y las multitudes masivas generaron preocupación. Karma Sonam / AP 20 de 23 | Manifestantes vistiendo trajes protectores yacen en una calle cerca de la oficina de la Comisión Electoral en Calcuta el 7 de abril. Estaban pidiendo que se detuvieran las elecciones legislativas estatales en curso y sus manifestaciones de campaña asociadas. Samad / AFP / Getty Images 21 de 23 | Los niños usan protectores faciales en una clase de artes marciales en Calcuta el 5 de abril. Dibyangshu Sarkar / AFP / Getty Images 22 de 23 | Partidarios del partido Bharatiya Janata usan máscaras del primer ministro, Narendra Modi, durante un mitin electoral en Sonarpur el 3 de abril. Samir Jana / Hindustan Times / Getty Images 23 de 23 | El distanciamiento social no era fácil de lograr mientras la gente caminaba por un concurrido mercado en Old Delhi el 27 de marzo. NurPhoto / Getty Images

Casos y muertes subregistrados

Los trabajadores de la salud y los científicos han advertido durante mucho tiempo que el número real de casos y muertes probablemente sea mucho más alto de lo informado, lo que apunta a la discrepancia entre las cifras oficiales y las encuestas serológicas.

Hasta ahora, la India ha informado alrededor de 31,2 millones de casos confirmados, según la Universidad Johns Hopkins, menos del 3% de su población total y drásticamente más baja que la proporción de encuestados que muestran anticuerpos.

Hay varias razones detrás de la brecha en los informes, incluida la infraestructura deficiente, el error humano y los bajos niveles de prueba.

Aunque las tasas de pruebas han aumentado desde principios de año, existen diferentes estructuras de notificación de casos en diferentes ciudades y estados, y es posible que los residentes más pobres no puedan permitirse el tiempo libre del trabajo para hacerse la prueba o viajar a un centro de pruebas.

El subregistro prevalece en las zonas más rurales del país, donde a menudo hay problemas logísticos, como la falta de información en la base de datos médica nacional.

Un documento de trabajo publicado el martes por el Centro para el Desarrollo Global con sede en EE.UU. encontró que el número de muertes en exceso reportadas en la India durante la pandemia podría ser hasta diez veces mayor que el número oficial de muertes, lo que subraya cuán grave es el problema de subregistro.

Se reportaron entre 3,4 y 4,9 millones de muertes en exceso estimadas en la India entre enero de 2020 y junio de 2021, dijo el documento, en comparación con la cifra de muertos reportada por el Ministerio de Salud de la India de aproximadamente 400.000.

Cuando se le preguntó sobre las muertes no reportadas en el parlamento el martes, Mansukh Madaviya, el ministro de Salud recién nombrado de la India, dijo que el gobierno "no tiene ninguna razón para ocultar las muertes".

"Mucha gente ha dicho que el gobierno indio está ocultando el número de muertos, el gobierno indio simplemente compila y publica las cifras que nos envían los gobiernos estatales", dijo.

El estudio se basó en tres estimaciones diferentes del exceso de muertes, utilizando los estudios de seroprevalencia de la India, los datos de exceso de muertes del sistema de registro civil de la India y las encuestas de mortalidad del Centro para el Monitoreo de la Economía India.

El conflicto del país con más elefantes asiáticos 1:03

Cada una de estas estimaciones tiene sus limitaciones, y el número de muertes en exceso informadas no necesariamente equivale a muertes específicas de covid, reconoció el estudio.

Pero concluyó que la primera ola de la pandemia fue "más letal de lo que se cree popularmente" y que sus estimaciones muestran un mayor número de muertes en exceso reportadas durante la primera ola que en la segunda.

"Independientemente de la fuente y la estimación, es probable que las muertes reales durante la pandemia de covid hayan sido de mayor magnitud que el recuento oficial", señaló el estudio. "Es probable que las muertes verdaderas asciendan a varios millones, no a cientos de miles, por lo que podría decirse que esta es la peor tragedia humana de la India desde la partición y la independencia".