Mariana Pajón, la reina de plata en el BMX 0:44

(CNN)-- El excampeón olímpico Connor Fields "está despierto y a la espera de una nueva evaluación médica" después de estrellarse en la prueba de BMX Racing en Tokio 2020, informó el organismo rector del ciclismo en Estados Unidos (USA Cycling), citando al médico del equipo.

El ciclista estadounidense sufrió una dramática caída al principio de la tercera ronda de la semifinal masculina tras parecer cruzarse con otro competidor al tomar una curva.

Connor Fields, de 28 años, ganador de la medalla de oro en Río 2016 y uno de los grandes favoritos para ganar en Tokio, se golpeó fuertemente contra el suelo y requirió atención médica antes de ser trasladado en camilla a una ambulancia.

"Compartiremos actualizaciones adicionales a medida que estén disponibles", añadió USA Cycling BMX.

Oro para Países Bajos

Mientras tanto, el neerlandés Niek Kimmann ganó la primera medalla de oro olímpica de su país en BMX Racing tras una emocionante carrera.

publicidad

"Desde que llegó la pandemia he tenido un objetivo, una meta, y ese objetivo era hoy", dijo Kimmann tras la victoria.

"Todavía no me creo que me la haya llevado. Soy de Países Bajos. Es un país pequeño. Pero conozco a otros amigos que han ganado medallas de oro, así que siempre sentí que era yo quien faltaba", contó.

A principios de la semana, el sueño de Kimmann estuvo a punto de truncarse tras una extraña colisión con un funcionario durante un entrenamiento. Sufrió una fractura de rodilla, pero pudo recuperarse a tiempo tras descansar durante gran parte de la semana.

"Las últimas semanas me he sentido en la mejor forma posible. Por supuesto, había mucha presión, pero me sentía confiado", dijo Kimman, de 25 años.

"Y entonces me topé con ese oficial y sentí que mi sueño se había acabado. Pero por suerte, con los analgésicos, ese sueño seguía vivo. Seguí creyendo", añadió.

Tras su victoria, Kimmann envió sus mejores deseos a Fields.

"Creo que todos sabemos que nuestro deporte tiene sus riesgos, pero al fin y al cabo amamos mucho nuestro deporte", añadió.

"Connor es el defensor de la medalla de oro. No vi el accidente ni el video, pero espero que esté bien", dijo Kimmann.

"Creo que ha sido un gran embajador del deporte, como espero ser yo también. Es triste que no haya podido defender su medalla de oro", agregó.

Kye Whyte, de Gran Bretaña, se llevó la plata, mientras que Carlos Alberto Ramírez, de Colombia, obtuvo el bronce.