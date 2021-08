ANÁLISIS | Estados Unidos, es hora de pagar el alquiler

Venció el plazo para la moratoria de desalojos en EE.UU. 3:35

(CNN) -- Es como si los demócratas en la Casa Blanca y el Congreso hubieran olvidado la fecha.

Ahora es el primero del mes y el alquiler --y el alquiler atrasado-- de repente expira para millones de estadounidenses que han sido protegidos del desalojo durante la pandemia.

Millones de hogares podrían enfrentar el desalojo durante el próximo mes --cuando los legisladores están en su receso anual de agosto-- y algunos han pronosticado una crisis de desalojo en toda regla, mientras se da un aumento en los casos de covid de la variante delta altamente contagiosa, lo que provocó nuevos llamados a que las personas se queden en casa y mantengan la distancia.

"Solo nos enteramos de esto ayer", dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a los periodistas el viernes por la noche después de que la Cámara intentó y no logró aprobar una legislación que ampliaría la moratoria federal de desalojos. "No hubo tiempo suficiente para socializarlo dentro de nuestra bancada, así como para construir un consenso necesario", dijo, con la promesa de volver a tratar el tema lo antes posible. Probablemente después del receso.

Pelosi probablemente se estaba refiriendo al hecho de que la administración de Biden solo le pidió formalmente al Congreso que aprobara una extensión el jueves, dos días antes de que expirara el programa.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca hicieron un esfuerzo tardío la semana pasada para reexaminar el potencial legal para que el presidente Joe Biden extendiera la moratoria, pero los abogados de la administración les dijeron que no era posible, según personas familiarizadas con las deliberaciones.

Nunca sabrías por la pregunta tardía de la Casa Blanca o la pobre excusa de Pelosi que la Corte Suprema fue muy clara hace un mes: o el Congreso votaba nuevamente para autorizar el programa o los desalojos podrían seguir adelante.

No es que una votación exitosa en la Cámara hubiera logrado algo. Un proyecto de ley de moratoria de desalojo que no puede aprobarse en la Cámara demócrata habría sido motivo de risa en el Senado dividido a partes iguales, donde las reglas le dan a cualquier senador el derecho de retrasar cualquier cosa. Hay muchos republicanos que se opusieron a la suspensión temporal de los desalojos cuando se promulgó por primera vez durante la administración de Trump en septiembre de 2020. Hoy en día, existe una enorme división sobre si el gobierno puede o debe decirles a los propietarios privados que no pueden expulsar a los inquilinos.

Pero esta es una historia del fracaso de los demócratas para administrar el tiempo tanto como de la obstrucción de los republicanos.

"Creo absolutamente que en este momento, sí, le estamos fallando al pueblo estadounidense", dijo la representante demócrata de Massachusetts Ayanna Pressley a Ryan Nobles de CNN el sábado por la noche. "Deberíamos haber recibido noticias de la Casa Blanca mucho antes de lo que lo hicimos... Sin embargo, todavía hay tiempo para corregir este error. Creo que la Casa Blanca y los CDC pueden actuar, deberían actuar unilateralmente. Y si los tribunales nos impugnan, eso todavía les dará tiempo a estas familias".

Y es una clara señal de que los esfuerzos extraordinarios del gobierno para ayudar a los estadounidenses a superar la pandemia son temporales, incluso si el virus llegó para quedarse.

Los beneficios de desempleo ampliados que los demócratas pudieron mantener sin la ayuda de los republicanos expirarán en septiembre.

Un nuevo pago directo para los padres, destinado a sacar a los niños de la pobreza, terminará en 2022 a menos que encuentren una manera de extenderlo.

Lo que puede ser más frustrante para los demócratas que ayudaron a Biden a promulgar su Plan de Rescate Estadounidense para luchar contra el covid este año es que destinaron dinero para ayudar a los inquilinos, pero la mayor parte aún no se ha gastado.

'Así tendrá que vivir la gente'

La representante demócrata Cori Bush de Missouri durmió en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos en protesta el viernes por la noche, tratando de crear conciencia sobre los muchos estadounidenses que pronto podrían quedar fuera de sus casas.

"¿Cómo estamos de vacaciones cuando tenemos millones de personas que podrían comenzar a ser desalojadas esta noche?", dijo sobre sus colegas, estupefacta, durante una aparición en CNN el sábado, vistiendo la camiseta con la que había dormido.

"Estoy sucia, pegajosa, sudorosa. Todavía tengo puesto lo que llevaba anoche. Así es como la gente tendrá que vivir si no hacemos algo. 7 millones, 6 millones, 11 millones, por muchos que sean, ellos merecen dignidad humana y merecen que las personas que los representan aparezcan, hagan el trabajo y se aseguren de que las necesidades básicas se satisfagan hoy", dijo Bush, quien había sido desalojada antes de su llegada al Congreso.

El número exacto de personas que podría afectar el lapso no está del todo claro, ya que algunos estados y ciudades, como California, Nueva York y Nueva Jersey, han promulgado sus propias prohibiciones de desalojo temporales que duran un poco más.

A más de 3,6 millones de inquilinos les preocupaba tener que dejar sus hogares debido al desalojo en los próximos dos meses, según una encuesta quincenal realizada por la Oficina del Censo de EE.UU. con datos hasta el 5 de julio.

Muchos más --7,4 millones de estadounidenses-- informaron estar atrasados en el pago de su alquiler en la encuesta más reciente, según los datos del censo.

Una revisión de los datos del Censo realizada por el Centro de Prioridades de Presupuesto y Políticas, de tendencia izquierdista, explica que quienes tienen problemas para pagar son más propensos a ser personas de color y personas con niños.

La moratoria protege a los inquilinos del desalojo por falta de pago, pero no borra el alquiler adeudado.

Los CDC declararon la moratoria para ayudar a detener la propagación del covid-19. Se ha extendido periódicamente y ahora se ha extendido durante casi un año, pero con la caída de los casos de covid esta primavera, los CDC prometieron que una extensión hasta finales de julio sería la última.

Pero ahora la variante delta se irradia desde el sur hacia el resto del país y esta herramienta para ayudar a las personas que no pueden trabajar y no deberían congregarse en refugios para personas sin hogar desaparecerá exactamente al mismo tiempo que las ciudades y los estados están mirando nuevas restricciones.

¿Por qué la Casa Blanca no amplió la moratoria?

No pudo, en realidad, debido a una decisión de la Corte Suprema emitida a fines de junio. En ese momento, con el reloj corriendo en esta extensión "final" de la autoridad ejecutiva, el tribunal se puso del lado de los inquilinos y rechazó una impugnación de emergencia a la moratoria presentada por un grupo de propietarios, empresas inmobiliarias y asociaciones comerciales inmobiliarias.

Dos jueces conservadores, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh, se pusieron del lado de los liberales de la corte a pesar de que los propietarios argumentaron que estaban perdiendo más de US$ 13.000 millones en renta impaga por mes.

Kavanaugh dijo en una opinión concurrente que sentía que los CDC habían sobrepasado sus límites con la moratoria, pero dado que esta era la extensión final de la autoridad y solo duraría hasta julio, dejó que continuara "permitiendo más y más distribución ordenada de los fondos de asistencia de alquiler asignados por el Congreso".

Como escribió Ariane de Vogue de CNN en ese momento, Kavanaugh fue muy claro en que si el gobierno extendiera la moratoria después del 31 de julio, necesitaría una "autorización específica del Congreso".

Esa autorización no llegó. Y ahora seguirán los desalojos.

¿Por qué hubo una moratoria de desalojo?

Los CDC la pusieron en marcha en septiembre pasado para ayudar a detener la propagación del coronavirus manteniendo a las personas en sus hogares.

Pero ahora que expira, Emily Benfer, presidenta del Comité del Grupo de Trabajo sobre Desalojos por Covid-19 de la Asociación Estadounidense de Abogados y socia de investigación del Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton, predijo que los "desalojos generalizados" comenzarían muy pronto durante una aparición en CNN en sábado. El Laboratorio de Desalojos rastrea las solicitudes de desalojo en seis estados y 31 ciudades en todo el país y ha documentado más de 450.000 solicitudes de desalojo desde que comenzó la pandemia. Pronto podrían entrar en acción muchas de ellas.

Ella imploró a los propietarios que buscaran ayuda del Gobierno en lugar de echar a los inquilinos.

"El mensaje para los propietarios en este momento es, en verdad, que la salud pública está en gran parte en sus manos", dijo Benfer. "Debido al vínculo del desalojo y la propagación del covid-19, es fundamental que soliciten asistencia para el alquiler y esperen para desalojar debido a las dificultades a largo plazo y también a la amenaza inmediata de aumento de covid-19 que esto creará".

El Congreso asignó casi US$ 50.000 millones en asistencia tanto para inquilinos como para propietarios, pero solo una fracción de eso se ha gastado ya que los estados, el gobierno federal y el Departamento del Tesoro establecieron un programa de asistencia para el alquiler desde cero. El ritmo se ha acelerado recientemente y se pagaron más de US$ 1.500 millones en junio.

Pero hablar sobre trámites burocráticos sonará como un idioma extranjero para las personas que ahora enfrentan el desalojo.

"Las familias están aterrorizadas", dijo Benfer.

"No saben dónde van a dormir sus hijos el lunes por la noche. No saben cómo cubrirán la renta atrasada que probablemente no pagarán en su vida. Muchos de ellos han solicitaron asistencia para el alquiler, pero con solo US$ 3.000 millones de los US$ 46.000 millones pagados, están en espera. Y por eso están en pánico, están desesperados, están en aprietos".

Kevin Liptak de CNN contribuyó a este informe.