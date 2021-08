Los mejores memes sobre la salida de Messi del Barcelona

(CNN Español) -- Lionel Messi se va del Barça pero los memes llegan para quedarse. La novela del astro argentino parece que sí termina definitivamente en el club culé, y en redes sociales se refleja la magnitud de la noticia con humor, a veces para paliar el dolor que muchos hinchas sienten ahora que el mejor jugador de la historia del club abandona el equipo tras 20 años de trayectoria.

Las publicaciones en redes sociales giran alrededor de que el Kun Agüero habría llegado al Barcelona justamente para jugar con su amigo Messi y ahora no podrá, y por la oportunidad que el Manchester City perdió porque, al suponer que Messi iba a renovar en Barcelona, fichó al Jack Grealish por 100 millones de libras y quedó sin posibilidad de contratar al argentino.

When you had the money to buy Messi but you spent it on Jack Grealish and Harry Kane. pic.twitter.com/DXQH5MkwuI

— No Context Brits (@NoContextBrits) August 5, 2021