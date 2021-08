La plataforma OnlyFans permite que personas cobren a sus admiradores por el acceso a videos y fotos. (Foto: Gabby Jones/Bloomberg vía Getty Images)

(CNN) -- Después de años de trabajo para construir sus audiencias en OnlyFans, una serie de personas trabajadoras sexuales y creadores de contenido para adultos lidian en este momento con el golpe repentino de perder potencialmente sus ingresos y el acceso a los fans que han pagado sus gastos.

OnlyFans, un sitio web basado en suscripciones que permite a los creadores cobrar por publicar videos y fotos para los fans, dijo el jueves que planeaba prohibir "el contenido que contenga conductas sexualmente explícitas" en octubre, aunque seguirá permitiendo los desnudos dsegún su "política de uso aceptable". En un comunicado, la compañía atribuyó los cambios a una necesidad de asegurar "la sostenibilidad a largo plazo de la plataforma".

"Estos cambios son para cumplir con las peticiones de nuestros socios bancarios y proveedores de pagos", añadió.

Para algunos, el movimiento fue desconcertante. Fundada en 2016, la startup con sede en el Reino Unido es más conocida como una plataforma para compartir y ver contenido pornográfico.

Es con esta reputación que había escalado rápidamente en los últimos años. OnlyFans ha pagado US$ 5.000 millones a más de 1,5 millones de creadores (entre ellos Cardi B y Bella Thorne) y cuenta con 150 millones de usuarios, según su página web.

Trabajadores sexuales y creadores de contenido para adultos, sin embargo, dicen que no se sorprendieron exactamente por el cambio que alterará fundamentalmente la forma en que ellos y otros utilizan la plataforma. Enfado y decepción, sí: "¿Dónde estarías sin la gente que te dio tu popularidad?", dijo una creadora de contenidos, que se hace llamar Bria Backwoods, sobre el anuncio. "Sin nosotros, creo que se apagará".

Rumores de cambios en OnlyFans desde hace un año

Pero, como explicó a CNN Business una creadora de OnlyFans, que responde al nombre de Siri Dahl: "Ha habido algún tipo de rumor y/o pánico sobre que OnlyFans echaría a las personas trabajadoras sexuales de la plataforma de forma bastante regular durante el último año".

Dahl, que ha trabajado en el sector del cine para adultos, dijo que se unió a OnlyFans a finales de 2019 y que a principios de 2020 el sitio se había convertido en su principal ingreso. Avanzando rápidamente hasta principios de este año, Dahl dijo que pudo comprar su primera casa con el dinero que había ganado en OnlyFans.

Aunque hay una gran cantidad de otros sitios y servicios (incluidos varios en los que Dahl también publica contenidos, OnlyFans tiene una interfaz sencilla y fácil de usar, una cuota de ingresos razonable (el sitio recauda el 20%) y un factor de interés.

"Según mi experiencia, ninguna otra plataforma tiene el nivel de tráfico que ha alcanzado OnlyFans, especialmente durante la pandemia", afirma Dahl. "Se disparó absolutamente durante la pandemia".

Puntos de inflexión

Mirando hacia atrás, Dahl dijo que había puntos de inflexión específicos que tenían a los creadores preocupados recientemente por el futuro de la plataforma para las personas de su sector.

Primero, en diciembre de 2020, cuando Mastercard, Visa y Discover bloquearon a clientes para que no utilizaran sus tarjetas de crédito para realizar pagos en PornHub, después de que una columna de The New York Times a principios de ese mes informara sobre videos de supuestos abusos a menores y actos no consentidos en la plataforma.

La medida puso de relieve la controvertida relación entre los procesadores de pagos y los sitios web pornográficos. Entonces surgió la noticia de que OnlyFans buscaba financiación de inversionistas con una valoración de US$ 1.000 millones, pero las empresas de capital de riesgo suelen ser cautelosas a la hora de asociarse con contenidos para adultos.

Años de trabajo

Otra creadora, que se hace llamar Maya Morena, dijo que se unió a OnlyFans hace unos cuatro años y trabajó muy duro para crear una base de fans en la plataforma. Dijo que pudo pasar de hacer un trabajo sexual completo (reunirse con los clientes en persona) a que sus ingresos de OnlyFans la mantuvieran.

"Durante el covid, simplemente dejé (el trabajo sexual de servicio completo) totalmente porque se volvió demasiado peligroso", afirmó Morena, añadiendo que "este fue el mejor mes que he tenido en OnlyFans... y ahora está básicamente arruinado".

Morena señaló que, si bien está frustrada y enojada, también ha pasado por esto antes al haber utilizado previamente servicios como Backpage.com, el sitio web de anuncios clasificados que fue cerrado en 2018; Craigslist, que cerró su sección de anuncios personales ese mismo año; y Tumblr, que prohibió la pornografía a finales de ese año.

"Cada vez que pierdo plataformas, pierdo una cantidad importante de dinero, pero también mi conexión con mi base de seguidores, y pierdo mucho de mi trabajo", comentó Morena, que añadió que había planeado dejar eventualmente el sector, pero no tenía intención de hacerlo tan pronto.

"No es fácil dejar la industria. Por lo general, un plan de salida lleva varios años", comentó, señalando que está matriculada en la universidad y tiene que pagar el alquiler. Agregó que, aunque es probable que pronto empiece a buscar trabajo, puede ser difícil que la contraten con una presencia en línea de esta naturaleza que se puede descubrir fácilmente.

Contenido sexualmente explícito

Aunque el anuncio inicial dejaba algunas dudas sobre qué contenido se consideraría sexualmente explícito y cómo se aplicaría la política, OnlyFans, en un correo electrónico enviado a los creadores el viernes lo aclaró, enviando un enlace a su nueva política de uso aceptable que da más detalles.

La compañía dijo en el correo electrónico que "el contenido existente que no cumpla con los estándares de la nueva política tendrá que ser eliminado antes del 1 de diciembre de 2021".

Morena dijo que siente que el cambio significará tener que ser "como las modelos (de Instagram)... como un tipo de sensualidad de Disney, eso es lo que estoy imaginando que será. ¿Quiero suavizar mis contenidos, o simplemente voy a encontrar una plataforma diferente donde pueda hacer el mismo contenido?".

Backwoods, que dijo que OnlyFans ha sido su principal fuente de ingresos desde poco después de unirse a la plataforma en 2018, indicó que su estrategia actual es construir su lista de suscriptores de correo electrónico para que pueda llevar a los fanáticos con ella donde sea que aterrice después.

"Creo que las cosas llegan a su fin y ha sido una buena racha. No creo que estemos en (OnlyFans) por mucho más tiempo", dijo. "Muchos tipos en internet, trolls o lo que sea, se burlan (de la noticia] pero no entienden que esto es el sustento de personas, literalmente. (La gente) gana seis cifras y paga impuestos federales con este dinero".

"Sería raro vivir en un mundo en el que Twitter fuera más accesible"

Dahl dijo que "a partir de octubre, ofreceré mi contenido explícito en otro lugar", al tiempo que señaló que planea mantener su cuenta de OnlyFans activa. "Simplemente se convertirá en una cuenta de Instagram un poco más arriesgada", afirmó.

Señaló que se encuentra en "una de las situaciones más privilegiadas", dado que tiene cientos de miles de seguidores en Instagram y Twitter, un subreddit de fans, entre otras cosas. Sin embargo, el cambio podría ser un "desafío enorme" para ella.

"Incluso Twitter permite el contenido explícito siempre y cuando tengas tu cuenta configurada para que se marque como contenido sensible", dijo Dahl. "Sería raro vivir en un mundo en el que Twitter fuera más accesible con las personas trabajadoras sexuales que OnlyFans".