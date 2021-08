La iMac cumple 20 años: así la presentó Jobs en 1998 0:48

(CNN) -- Si pensabas que las computadoras de Apple eran caras, no has visto lo que cuestan sus manuales.

La empresa RR Auction, con sede en Boston, vendió el jueves un manual de la Apple II firmado por el fallecido cofundador de la compañía, Steve Jobs, por la increíble cantidad de US$ 787.484.

El manual del equipo, de 196 páginas, está firmado y lleva una inscripción frente al índice: "Julian, tu generación es la primera que crece con computadoras. ¡Ve a cambiar el mundo! steven jobs, 1980".

También está firmado por Mike Markkula, uno de los primeros inversionistas de Apple y el segundo CEO de la compañía.

El manual se firmó mientras Jobs y Markkula estaban en el Reino Unido promocionando Apple, dijo RR Auction en un comunicado anunciando la venta. El destinatario fue Julian Brewer, hijo de un empresario que trabajó con Apple para distribuir sus productos en el Reino Unido.

"Estaba sentado en mi habitación escribiendo juegos en mi Apple II cuando papá me llamó para que conociera a unos invitados", dijo Brewer. "Para mi asombro eran Steve Jobs y Mike Markkula. Llevaba el manual conmigo y solo después comprendí lo raro que era que Jobs firmara algo, y más aún que escribiera una inscripción como esta. Se llevaba bien con papá, así que creo que la inscripción se hizo con cuidado".

La computadora Apple II

Lanzada en 1977, la Apple II fue el primer producto de éxito de la empresa y se considera generalmente como uno de las primeras computadoras hechas para el mercado de masas.

La primera hoja de cálculo para ordenador, VisiCalc, se escribió para la Apple II en 1979 y amplió la popularidad de la computadora al mercado empresarial.

"Mientras que la Apple I era principalmente para los entusiastas, con menos de 200 unidades fabricadas, la Apple II realmente 'cambió el mundo' al dar a unos 6 millones de hogares y empresas su primer contacto con la informática personal. Los ingresos de la Apple II contribuyeron al éxito de la salida a bolsa de Apple, la mayor oferta pública de tecnología de la época", afirma RR Auction.

Jim Irsay, propietario de los Indianapolis Colts, hizo la oferta ganadora por el manual.

"Cuando pensamos en las mentes más grandes e innovadoras de los últimos dos siglos, Steve Jobs debe incluirse sin duda entre ellas", dijo Irsay en un comunicado facilitado a la casa de subastas. "Jobs fue una figura verdaderamente transformadora que cambió la forma en que los seres humanos piensan, hacen negocios e interactúan a diario".

RR Auction también vendió otros artículos relacionados con Jobs y Apple, incluyendo una carta firmada por Jobs en la que ironiza: "Me temo que no firmo autógrafos". Se vendió por US$ 479.939.