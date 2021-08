Ed Asner

(CNN) -- Ed Asner, quien saltó a la fama como el rudo pero adorable periodista Lou Grant en "The Mary Tyler Moore Show", murió el domingo por la mañana, confirmó su publicista a CNN. Tenía 91 años.

Asner estaba rodeado de familiares en Los Ángeles, dijo el publicista Charles Sherman.

La noticia también se compartió en una publicación en la cuenta oficial de Twitter de Asner.

"Lamentamos anunciar que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz", decía la publicación.

"Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza: buenas noches papá. Te amamos".

Asner, un veterano de la escena teatral de comedia de Chicago --formó parte de Compass Players, un predecesor de Second City-- fue un destacado actor de carácter antes de conseguir el papel de Grant, el director de noticias de WJM-TV, en "Mary Tyler Moore", que se estrenó en 1970. Originalmente retratado como brusco y tosco, con su corbata siempre desatada y una botella de whisky a la mano, su personaje se suavizó durante los siete años que duró el programa para convertirse en un favorito de los fanáticos.

El personaje tuvo luego su propia serie, "Lou Grant", un drama de una hora que se desarrolló entre 1977 y 1982.

Asner ganó cinco de sus siete premios Emmy por interpretar a Grant, tres como mejor actor de reparto en una serie de comedia en "Mary Tyler Moore" y dos para el actor principal en un drama para "Lou Grant". También ganó premios Emmy por su trabajo en la miniserie de 1976 "Rich Man, Poor Man" y la miniserie de 1977 "Roots".

Después de que se canceló "Lou Grant", Asner continuó trabajando prolíficamente en películas y televisión, apareciendo en series como "Modern Family", "ER", "Studio 60 en Sunset Strip", "The X-Files", "The Good Wife", "Grace y Frankie", "Hot in Cleveland" y "Cobra Kai". El fornido actor interpretó a Santa Claus más de una ocasión, quizás de forma más notable en la película "Elf" (2003).

Asner ganó admiradores entre una nueva generación de cinéfilos cuando le dio voz al viudo y vendedor de globos jubilado Carl Fredricksen en la conmovedora película de 2009 de Pixar, "Up".

Se casó dos veces y le sobreviven cuatro hijos.

Stella Chan de CNN contribuyó a este informe.