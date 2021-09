Sorpresa en el US Open: Naomi Osaka cae vencida por Leylah Fernandez (y pierde la calma)

(Crédito: Elsa/Getty Images)

(CNN) -- En un resultado sorprendente, la campeona defensora del US Open, Naomi Osaka, no solo perdió su partido de tercera ronda ante la canadiense Leylah Fernandez —de padre ecuatoriano— en tres sets. La No. 3 del mundo y cuatro veces campeona de Grandes Ligas visiblemente, y de manera inusual, también perdió la calma.

Osaka, que lideraba por un set, quebró a Fernandez para una ventaja de 6-5 en el segundo set. Pero cuando sirvió con la opción de ganar el partido, Osaka no pudo cerrarlo. Durante el desempate, Osaka lanzó su raqueta a la cancha. Fernandez ganó el desempate para forzar un set final, y luego la No. 73 del mundo superó a Osaka para abrir el tercero. No mucho después de eso, Osaka lanzó una pelota a la multitud y fue castigada por violación del código.

Fernandez pasó a ganar el partido 5-7, 7-6 (2), 6-4.

Fernandez, que cumplirá 19 años el 6 de septiembre, se enfrentará a la cabeza de serie No. 16 y tres veces campeona de un torneo major Angelique Kerber de Alemania.