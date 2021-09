Nuevos requisitos para ingresar a EE.UU. desde noviembre 1:22

(CNN) -- El anuncio de que los ciudadanos extranjeros vacunados podrán viajar a EE.UU. en noviembre después de una prohibición de 18 meses fue una buena noticia para las familias que luchan con las separaciones transfronterizas, las aerolíneas ansiosas por relanzar las rutas de largo recorrido, los turistas y conocedores de la industria ansiosos.

La planificación de viajes también está en proceso: según los datos recientemente publicados de la plataforma de reserva de viajes Hopper, las búsquedas de los usuarios de todos los vuelos internacionales con destino a EE. UU. aumentaron en un 27% el 20 de septiembre, la fecha del anuncio, desde el día anterior, mientras que las búsquedas de vuelos desde Europa a EE.UU. aumentaron un 68%.

Pero por muy emocionados que estén los viajeros que se dirigen a EE. UU. de reunirse con sus seres queridos, asistir a una conferencia de negocios o tomarse selfies frente a lugares emblemáticos como el puente Golden Gate, deben estar igualmente preparados para una experiencia de viaje que es muy diferente estos días y que sigue cambiando constantemente.

Primero, hay nuevas restricciones de entrada.

Todos los ciudadanos extranjeros deben mostrar un comprobante de vacunación y una prueba negativa tomada dentro de los tres días anteriores al viaje (los ciudadanos estadounidenses no vacunados, mientras tanto, deberán someterse a pruebas más rigurosas), así como cumplir con las medidas mejoradas de seguimiento del contrato.

En el terreno, las regulaciones de seguridad y salud que varían enormemente de un mar a otro (estados firmemente en contra de las máscaras como Florida versus los mandatos estatales de uso de mascarillas y los requisitos de vacunación para cenas en interiores y otras actividades en Nueva York, por ejemplo) casi que garantizan que van a generar confusión.

Un mosaico de medidas de seguridad

"Como europeos, cuando pensamos en EE.UU., pensamos en un país grande", dijo Catherine Chaulet, una ciudadana franco-estadounidense con sede en Boston que es presidenta y CEO de Global DMC Partners, una red de empresas de gestión de destinos de propiedad independiente.

"Y la realidad es que son muchos estados diferentes con muchas personalidades diferentes, y eso se mostrará en los protocolos de salud y saneamiento más que nunca".

Para complicar aún más el panorama son las pautas de entrada críticas aún no anunciadas por el gobierno de EE.UU. y los funcionarios de salud, es decir, cómo se evaluará y verificará el estado de vacunación. Por ejemplo, los certificados digitales, también conocidos como pasaportes de vacunas, que son populares en muchos países de todo el mundo, aún no se han establecido en EE.UU.

Los viajeros entrantes deben estar "completamente vacunados", lo que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.(CDC), incluye a aquellos que han recibido vacunas aprobados para su uso en EE. UU., así como aquellas enumeradas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud que aún no han recibido dicha aprobación en EE. UU., como la vacuna de AstraZeneca.

Si bien el levantamiento de la prohibición es "una buena noticia, sigue siendo un momento muy estresante e incómodo para viajar", señala Robert Cottey, analista con sede en Londres de A2 Global Risk, una firma internacional de gestión de riesgos de seguridad. "Los viajeros no deben anticipar nada parecido a viajes prepandémicos, no en esta etapa".

Esto es lo que los viajeros que se dirigen a EE.UU. por primera vez en mucho tiempo deben anticipar, además de consejos de expertos para un viaje lo más seguro y sencillo posible (pista: asegúrate de tener paciencia extra).

Más personas en destinos populares

¿Hambriento por probar un bocado de la Gran Manzana o de ver a los famosos en Los Ángeles? Únete a la multitud: el turismo nacional en destinos populares de EE. UU. ya se está recuperando (¿recuerdas que el gobernador de Hawai aconsejó a los turistas que dejaran de venir en agosto?), incluso antes de que los viajeros extranjeros regresen a los lugares favoritos que se han perdido.

Los destinos metropolitanos más pequeños, a veces conocidos como ciudades de "segundo nivel", pueden ofrecer una alternativa atractiva con un sabor exclusivamente "estadounidense" y menos multitudes, dice Mario Tricoci, fundador y CEO de Aparium Hotel Group, con sede en Chicago.

"Ahora es el momento de quedarse en Pittsburgh o Minneapolis o Kansas City y visitar algún lugar donde normalmente no pensarías ir", le dice Tricoci a CNN. "Tienen una cultura diferente. Tienen esa base empresarial. Y las escenas culinarias en muchas de estas ciudades son de clase mundial, son tan buenas como los restaurantes de Nueva York, Chicago y San Francisco".

Prepara tu billetera

Los conocedores de la industria dicen que el aumento de la demanda de los viajeros internacionales podría elevar los precios de las habitaciones de hotel y los alquileres de vacaciones esta temporada, cuando las reservas nacionales de vacaciones ya son sólidas en muchos mercados estadounidenses.

Según los últimos datos de la empresa de software de gestión de alquileres Guesty, el volumen de reservas de alquileres vacacionales en noviembre y diciembre es un 377% más alto en comparación con 2020, y un 91% más alto que los niveles prepandémicos en 2019. Mientras tanto, la tarifa de alquiler por noche el Día de Acción de Gracias es de US$ 415, un aumento del 58% con respecto a 2019, y las tarifas promedio de Navidad en 2021 son de US$ 599, lo que representa un aumento considerable de su promedio de US$ 332 / noche en 2019.

Todo lo cual significa que la tan esperada reunión familiar de Acción de Gracias en un lujoso alquiler de vacaciones, por muy valioso que sea, podría afectar seriamente tu presupuesto de vacaciones.

Escasez de personal

Los turistas finalmente están regresando, pero la industria hotelera y turística de EE.UU. todavía está luchando para cubrir millones de puestos de trabajo para cajeros, personal de recepción, amas de llaves y otros empleados que dejaron el sector para trabajar en otro lugar. Como resultado, los clientes pueden notar filas más largas para registrarse y comodidades reducidas como el servicio de limpieza diario.

A la luz de esa escasez generalizada de mano de obra, Tricoci alentó a los viajeros acostumbrados al alto nivel de servicio al cliente por el que tradicionalmente se ha conocido a la industria hotelera de EE.UU. a que manejen sus expectativas, un sentimiento del que se hacen eco muchos de sus pares.

Al mismo tiempo, señaló que la inminente llegada de huéspedes extranjeros ofrece otro incentivo para que la industria se adapte a la escasez de personal. "Al final del día, están viajando, gastando dinero y depende de nosotros resolver el problema", le dice a CNN.

Los autos de alquiler también escasean

Los visitantes que anhelan un viaje por carretera estadounidense por excelencia (o simplemente una capa adicional de protección contra la exposición al coronavirus) pueden tener que frenar esos planes, a causa de la escasez de automóviles que los expertos advierten podría volver a ser problemática este invierno, especialmente en destinos de clima cálido como Florida y Hawai.

Michael Meyer, presidente de Rate-Highway, que proporciona inteligencia de gestión de tarifas en tiempo real para el alquiler de automóviles, aconseja a cualquier persona que necesite un automóvil de alquiler que reserve lo antes posible y, si es posible, pague por adelantado, señalando que es probable que continúe la escasez de suministro en curso. aumento de la demanda de clientes internacionales.

"El prepago no es una garantía del 100%, pero la mayoría de los operadores priorizarán estos tipos de alquiler sobre los alquileres de pago a la llegada", dijo Meyer a CNN por correo electrónico.

Navegar por normas y protocolos de salud diferentes (y confusos)

Un recurso clave para cualquiera que planee viajar a EE.UU.: el rastreador de datos de coronavirus a nivel de condado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que proporciona datos útiles sobre números de casos en condados específicos, como así como mandatos locales y hospitalizaciones.

Más difícil de entender, sin embargo, son las diferentes regulaciones estatales para los requisitos de vacunación y mascarillas. Y los mandatos también son comunes a nivel de la ciudad: lugares como la ciudad de Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans tienen sus propios requisitos de vacunación para ciertos espacios interiores, incluidos los restaurantes.

En espacios regulados por el gobierno federal como aeropuertos y aviones, las máscaras son obligatorias, así como en el transporte regional y local como trenes y subterráneos. Pero la aplicación real en lugares como hoteles es difícil de evaluar desde lejos, que es donde un asesor o agente de viajes puede ser invaluable.

"Como asesora de viajes, mi trabajo es poder medir el nivel de comodidad de mi cliente y conocer no solo el destino, sino las propiedades en sí", dijo María Diego, cofundadora de la agencia de viajes de lujo con sede en Miami Diego Travel.

"¿Quién ha tomado este tiempo de inactividad para renovar e innovar versus quién ha dejado que las cosas se deterioren? Puedo estar al día con lo que los hoteles realmente están aplicando, porque tengo acceso a agencias que están constantemente haciendo inspecciones del sitio. Una cosa es que pongan sus políticas en su sitio web y otra cosa es ponerlas en práctica".

Opciones limitadas para hacerse la prueba de covid-19

Muchos europeos están acostumbrados a pruebas de covid-19 rápidas, económicas (o gratuitas), con múltiples centros de pruebas en las principales ciudades. Y aunque la capacidad de prueba se está expandiendo en EE.UU., incluidas las opciones en el hogar, no es tan conveniente, especialmente en las áreas rurales, como algunos visitantes extranjeros pueden estar acostumbrados. La planificación anticipada es imprescindible para obtener los resultados de las pruebas necesarias en el tiempo adecuado antes de un viaje de regreso.

Casos de covid-19 notificados diariamente

Además, los visitantes extranjeros deberán recordar que todos los pasajeros, incluidos los niños de dos años o más, que ingresen a EE.UU. también deberán presentar una prueba negativa. Esa es una marcada diferencia con muchos países de Europa y otros lugares, que generalmente eximen a los niños menores de 12 años.

Además, no olvides que con el aumento de la variante delta, la UE a principios de septiembre eliminó a EE. UU. de su lista de países seguros, con algunos países que imponen una prohibición a los viajes no esenciales desde allí. Como resultado, los viajeros que regresan a sus países de origen desde EE. UU. pueden estar sujetos a cuarentenas, pruebas adicionales u otras posibles complicaciones.

La flexibilidad sigue siendo clave

Tan celebrado como ha sido la noticia de la relajación de restricciones de entrada a EE. UU. para la industria de viajes, sus complejidades relacionadas subrayan un punto que los expertos de la industria continúan enfatizando: no importa a dónde se dirijan, los viajeros deben mantenerse lo más flexibles posible (reservando pasajes aéreos reembolsables, alojamiento y otros gastos) e informados (cumpliendo las reglas).

"Los cambios pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos", le dice a CNN Michelle Couch-Friedman, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de defensa del consumidor Elliott Advocacy. "Incluso si EE.UU. tiene la intención, al menos a partir de ahora, de permitir la entrada de viajeros internacionales vacunados a partir de noviembre, no hay garantía de que realmente se materialice o durante cuánto tiempo. Si el covid nos enseñó algo, es para estar preparados para lo inesperado".