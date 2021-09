5 cosas: anuncian auditoría de votos en Texas 2:24

(CNN) -- Hay una sorprendente desconexión entre la contienda política entre los miembros del Partido Demócrata en Washington y la realidad del peligro al que se enfrenta Estados Unidos. Es un espectáculo desconcertante que sin duda complace a la mayoría de los republicanos –especialmente a los partidarios de Trump– y deja a muchos demócratas cada vez más ansiosos.

Mientras el expresidente Donald Trump y sus partidarios continúan con sus peligrosas maniobras para retomar el poder, los demócratas en el Congreso se pelean por el tamaño de la promesa de campaña del presidente Joe Biden, un gran plan de infraestructura, y de alguna manera pelean como si fuera 1999.

No lo es. Estamos en 2021, el año después de que Trump intentara anular unas elecciones legítimas y poner en peligro la democracia estadounidense. Estamos en 2021, el año en el que Trump y sus cada vez más comprometidos aliados avanzan en su estrategia para superar, con la vista puesta en futuras elecciones, los obstáculos que impidieron que su golpe triunfara.

Este es un momento como ningún otro. Pero los demócratas en el Congreso parecen estar ciegos ante lo que está en juego.

En lugar de trabajar juntos para asegurar que Biden tenga una presidencia exitosa, algo que es crucial no solo para Estados Unidos sino para el resto del mundo, se están atrincherando en sus posiciones, negándose hasta ahora a ceder en sus diferencias.

Los demócratas progresistas dicen que se opondrán a un proyecto de ley bipartidista de gasto por US$ 1 billón y buscan en cambio que se apruebe un paquete mayor de US$ 3,5 billones. Consideran que el proyecto más grande es una oportunidad única para introducir un cambio transformador que incluye un programa universal de jardines de infantes, disposiciones para el cuidado de los niños y la ampliación de la cobertura de Medicare, entre otras inversiones. Los moderados dicen que el paquete de gasto mayor es sencillamente demasiado.

Mientras tanto, con los republicanos intentando bloquear a los demócratas, cueste lo que cueste, el país corre el riesgo de no aprobar un aumento del techo de la deuda, lo que provocaría una cesación de pagos del Gobierno, con consecuencias económicas potencialmente desastrosas.

Empeorando aún más este espectáculo disfuncional, el Gobierno se enfrenta a una fecha límite para financiar sus operaciones. Si no se toman medidas, en una semana podría producirse otro extraño e innecesario cierre del Gobierno, a menos que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto. Pero no son solo los republicanos los que se interponen en el camino.

Con la minúscula mayoría de los demócratas en el Congreso, cualquier pequeño grupo de legisladores demócratas puede hacer descarrilar la legislación, ya que el apoyo de los republicanos está prácticamente descartado en el gran proyecto de ley de gastos. En lugar de construir defensas contra esta amenaza a la república, los legisladores parecen ebrios de su propio poder, mostrando sus músculos en lugar de hacer lo necesario para comprometerse.

Quizás los estadounidenses se han acostumbrado a la idea de que el país ha sobrevivido a un intento de golpe de Estado. Las pruebas de ello son cada día más abrumadoras. Las recientes revelaciones incluyen un detallado memorándum escrito por uno de los abogados de Trump, en el que se esboza un detallado plan de seis pasos para hacer a Trump presidente después de que perdiera las elecciones, desechando los votos de millones de estadounidenses para que el hombre que eligieron, Biden, no pudiera asumir la presidencia.

Steve Bannon, el exestratega de la Casa Blanca que ayudó a Trump a ser presidente en 2016, acaba de admitir que estuvo en contacto con Trump después de las elecciones y que, el 30 de diciembre, aproximadamente una semana antes de ese espeluznante atentado en el Capitolio de EE.UU., le dijo a Trump: "Mata la presidencia de Biden en la cuna", como cuentan los periodistas Bob Woodward y Robert Costa en su libro "Peril".

La alarma que unía a los demócratas durante los años de Trump aparentemente se ha disipado. La euforia que llegó con la victoria de Biden ha sido sustituida por la política de siempre.

Durante una época diferente, menos peligrosa, eso podría ser aceptable. Pero ahora no.

Los republicanos, cada vez más complacientes con los deseos de Trump, se están posicionando para hacerse con el control del Congreso en 2022 y la Casa Blanca en 2024. Y, según todos los indicios, algunos están planeando hacerlo por cualquier medio necesario, incluido el robo de elecciones.

Su proyecto está tan avanzado que, si el esfuerzo de Trump por robar las elecciones de 2020 estuviera ocurriendo hoy, podría tener una oportunidad de éxito, dadas las nuevas leyes restrictivas para los votantes que están aprobando las legislaturas estatales controladas por los republicanos en todo el país.

Para 2024, a menos que los demócratas puedan producir una mayoría aún más grande y a prueba de manipulaciones, Trump y sus seguidores antidemocráticos podrían muy bien tener éxito donde fracasaron la última vez.

En lugar de ponerse de pie y decir la verdad, que Trump perdió, prominentes figuras del Partido Republicano son demasiado cobardes para hablar y esquivar el tema o repetir la Gran Mentira. A la mayoría de los votantes republicanos se les ha lavado el cerebro para que crean que Trump ganó.

Piensen en el daño: casi 8 de cada 10 republicanos creen que Trump ganó las elecciones de 2020. Los talentos de marketing del expresidente, respaldados por los esfuerzos de Fox News y otros medios de comunicación de derecha, ignorados o respaldados por los funcionarios del Partido Republicano, han conspirado para socavar la credibilidad de la democracia estadounidense.

Ahora Trump está estrechando su control sobre un partido que antes era respetable y al que ahora ha convertido en un culto a la personalidad en el que ni siquiera una verdad abrumadora y categóricamente probada, como quién ganó las elecciones, puede sobrevivir.

Mientras intenta trazar un camino hacia la presidencia en 2024, incluso si pierde el voto popular por tercera vez, Trump está respaldando a los republicanos que promueven su mentira de las elecciones robadas y a un surtido de teóricos de la conspiración electoral, con la esperanza de que se conviertan en secretarios de Estado y fiscales generales a nivel estatal, y en miembros del Congreso, ayudándole a anular cualquier pérdida inconveniente en el futuro.

Para acabar con este esfuerzo sistemático y sin precedentes de destruir la democracia estadounidense por el bien de un solo hombre, los demócratas tienen que ayudar a Biden a tener una presidencia exitosa. Eso significa sacrificar algunas de sus preferencias políticas personales en aras de sacar adelante una legislación importante.

Eso es cierto incluso para aquellos que piensan que Biden debería haber hecho algunas cosas de forma diferente. De hecho, los partidarios de la democracia en todo el mundo –incluso fuera de Estados Unidos– deberían esperar que tenga éxito.

Biden ha explicado, de forma persuasiva, que el mundo se encuentra en un punto de inflexión. Esto es más que una batalla entre demócratas y republicanos. Es más que una batalla sobre el futuro de este país. El mundo entero está en medio de una competencia entre la democracia y la autocracia, y la democracia está perdiendo terreno. Lo que ocurra en Estados Unidos es una prueba clave para la democracia como sistema, una oportunidad crucial para demostrar que la democracia puede, de hecho, dar resultados para el pueblo.

En un momento en el que la autocracia está ganando terreno en todo el mundo, en el que los dictadores represivos intentan demostrar que la autocracia es superior a la democracia, es esencial que el presidente de Estados Unidos cumpla. Es imperativo que los demócratas en el Congreso se tomen un momento en sus diferencias internas para considerar la amenaza que se avecina. Recuerden cómo era el mundo antes del 20 de enero. El peligro no ha desaparecido.