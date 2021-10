Mandato de vacunación causa controversia en empresas 1:27

(CNN) -- Con más estados y sistemas de salud avanzando hacia la inoculación obligatoria para ciertos trabajadores, los funcionarios esperan que el incentivo del empleo elimine las dudas sobre las vacunas, mientras que un gobernador está organizando escenarios de contingencia.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, ha dado instrucciones a la Guardia Nacional para que se prepare para su activación en caso de que haya escasez de personal cuando entre en vigor el mandato de vacunación y el requisito de realizar pruebas a finales del lunes, según dijo. Los empleados del Estado deben proporcionar una prueba de vacunación o someterse a los requisitos de pruebas semanales antes de la fecha límite, y los que no cumplan serán puestos en licencia no remunerada.

Hasta este jueves, más del 63% (20.000 empleados) estaban totalmente vacunados, mientras que el 12% de los empleados han empezado a someterse a las pruebas semanales, dijo Lamont. Quedan más de 8.000 empleados que no cumplen la normativa, aunque unos 2.000 han actualizado su situación en los últimos dos días.

"Hemos proporcionado a la mayoría de los empleados del Estado la opción de someterse a pruebas semanales en lugar de vacunarse, lo que proporciona más flexibilidad que nuestros estados vecinos. También hemos proporcionado a nuestros empleados un periodo de gracia para el cumplimiento. No hay ninguna razón para que todos nuestros empleados no cumplan la normativa", dijo Lamont.

Connecticut es sólo uno de los varios estados que se enfrentan a la oposición a la vacunación obligatoria de los trabajadores críticos, una medida que ha sido destacada por los expertos en salud como necesaria para proteger a los que tienen un mayor riesgo de contraer la covid-19, pero que se ha encontrado con una fuerte resistencia por parte de una minoría que desea seguir sin vacunarse y en sus funciones actuales.

En Rhode Island, el departamento de salud anunció en agosto que "todos los empleados, becarios y voluntarios de los centros sanitarios con licencia de RIDOH" tendrían que recibir su primera dosis de la vacuna covid-19 antes de este viernes.

Care New England, uno de los mayores sistemas hospitalarios del estado, informó el jueves de que más del 95% de su personal sanitario ha sido vacunado. La vacunación del personal "sigue aumentando cada día y cada hora", según el director general del sistema, James E. Fanale.

El plazo ya ha pasado en otros estados. Los dos millones de trabajadores sanitarios de California debían vacunarse antes de este jueves o arriesgarse a perder sus puestos de trabajo, con exenciones disponibles por creencias religiosas o razones médicas.

Muchos de los hospitales encuestados por CNN tenían altos índices de vacunación entre sus empleados, con una media superior al 90% en algunos de los mayores sistemas sanitarios del estado.

En Nueva York, ninguno de los centros de salud cerró como resultado de los mandatos de vacunación para los trabajadores, dijo este jueves la gobernadora Kathy Hochul. A principios de esta semana, se informó de que el 92% del personal de las residencias de ancianos, el 89% del personal de los centros de atención a adultos y el 92% del personal de los hospitales han recibido al menos una dosis en todo el estado.

"Verán que ese número aumenta rápidamente, porque lo que estamos descubriendo es que, a medida que más personas son licenciadas o suspendidas, ese número va a aumentar", dijo Hochul.

Algunos hospitales de la zona han informado que han suspendido a sus empleados sin sueldo o han interrumpido temporalmente los procedimientos electivos de los pacientes internos debido a la escasez.

Las vacunas para los niños de 5 a 11 años podrían estar disponibles en breve, pero una encuesta revela que sigue habiendo dudas

A medida que la variante delta sigue extendiéndose, los empleados de la sanidad no son los únicos que se enfrentan a los riesgos cotidianos en el trabajo. La reanudación de la enseñanza presencial en las escuelas ya se ha visto complicada por los brotes de covid-19 y la puesta en cuarentena de los alumnos y el personal expuestos.

Sin embargo, a pesar de las pruebas de que las vacunas están reduciendo las infecciones y la gravedad del covid-19 entre los grupos de edad elegibles, todavía hay dudas entre los padres y tutores sobre la inoculación de los niños de 5 a 11 años, según una nueva encuesta.

Sólo alrededor de un tercio de los padres de niños de 5 a 11 años dicen que vacunarán a sus hijos en cuanto haya una vacuna disponible para ese grupo de edad, según los resultados del Vaccine Monitor de la Kaiser Family Foundation publicados este jueves. Un porcentaje similar, el 32%, dice que esperará a ver cómo funciona la vacuna, y el 24% dice que definitivamente no vacunará a sus hijos de 5 a 11 años.

Según el informe, el 58% de los padres dijo que las escuelas K-12 deberían exigir mascarillas en la escuela para todos los estudiantes y el personal, el 4% dijo que deberían ser requeridas sólo para los estudiantes y el personal no vacunados, y el 35% dijo que no debería haber requisitos de mascarillas.

Hay una división entre los padres vacunados y los no vacunados, según la KFF, con un 73% de padres vacunados que dicen que las escuelas deberían exigir máscaras para todos los estudiantes y un 63% de padres no vacunados que dicen que no debería haber requisitos de máscaras.

La mayor parte de las entrevistas, realizadas entre el 13 y el 22 de septiembre a partir de una muestra de más de 1.500 adultos, se realizaron antes de que Pfizer anunciara que los ensayos clínicos demostraban que su vacuna covid-19 era segura y generaba una respuesta inmunitaria en este grupo de edad.

La vacuna de Pfizer/BioNTech está aprobada para personas mayores de 16 años y tiene una autorización de uso de emergencia para personas de 12 a 15 años. El martes, Pfizer y BioNTech anunciaron que habían presentado a la FDA datos sobre niños de entre 5 y 11 años para su revisión inicial, pero que aún no solicitaban la autorización de uso de emergencia.

Se espera que en las próximas semanas se presente formalmente una solicitud de autorización de uso de emergencia para la vacuna, dijeron las empresas en un comunicado.

Los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) muestran que casi 200 millones de adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna. Casi el 67% de los adultos estadounidenses están totalmente vacunados.

Las tasas de mortalidad en las zonas no metropolitanas son mayores, según un estudio

Mientras tanto, los investigadores analizan los efectos de la pandemia en distintas partes del país.

Según un análisis de los datos de la Universidad Johns Hopkins realizado por el Centro de Análisis de Políticas Sanitarias de la Universidad de Iowa, las muertes por covid-19 en las zonas no metropolitanas son ahora más del doble que en las zonas metropolitanas.

Tras analizar los datos sobre las tasas medias de mortalidad por covid-19 a nivel de condado, se determinó que en las dos semanas que terminaron el 15 de septiembre de 2021, las áreas no metropolitanas tuvieron una media de 0,85 muertes por covid-19 por cada 100.000 residentes. Las áreas metropolitanas, en tanto, tuvieron una media de la mitad: 0,41 muertes por cada 100.000 residentes.

Las muertes en las áreas no metropolitanas han superado a las de las áreas metropolitanas de forma constante desde el inicio del estudio en abril de 2020, y las cifras del 15 de septiembre son la cuarta vez en general que la tasa de mortalidad no metropolitana ha sido al menos el doble de la tasa de mortalidad metropolitana. Sin embargo, la tasa no metropolitana no había sido el doble de la de las áreas metropolitanas desde el 1 de diciembre de 2020.

Los investigadores utilizaron la metodología del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para diferenciar entre áreas metropolitanas y no metropolitanas. Los condados se registraron como metropolitanos si tenían un área urbana con 50.000 o más personas o eran un condado periférico con fuertes vínculos económicos con un centro urbano. Todos los demás condados del estudio se codificaron como no metropolitanos.

Virginia Langmaid, Naomi Thomas, Melanie Schuman, Augie Martin, Rosalina Nieves, Lauren Mascarenhas, Elizabeth Joseph, Melissa Alonso, Jamie Gumbrecht y Ben Tinker de CNN contribuyeron a este informe.